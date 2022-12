Köllerbach holt die Punkte in Reiskirchen FSV Jägersburg: Oberligist scheitert im Halbfinale

Volle Punkte für Masters-Titelverteidiger SF Köllerbach, weitere Nullnummer für den Oberligisten FSV Jägersburg. Die Püttlinger setzten sich im spannenden Finale gegen den ebenfalls in der Saarlandliga spielenden FV Eppelborn mit 4:3 durch, der Oberligist scheiterte im Viertelfinale mit 1:2 am Saarlandliga-Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen. Zuvor schafften die Nord-Homburger die Viertelfinalqualifikation durch Vorrunden-Triumphe gegen den Landesligisten SV Genclerbirligi Homburg (8:0) und den Kreisligisten SV Bruchhof-Sanddorf (6:1), ehe es eine 1:5-Niederlage gegen den späteren Turniersieger SF Köllerbach gab. Matthias Manderscheid, der das Team betreute, sagte nach dem frühen Aus: "Wir haben einen sehr dünnen Kader aufgeboten. Wir hatten Spieler dabei, die richtig Lust haben, in der Halle zu spielen. Wir waren schon wesentlich besser als beim ersten Turnier in Lebach. Wir konnten aber nur ganz selten wechseln. Wir sind mit zwei hohen Siegen gut ins Turnier gestartet, mussten uns dann den in der Halle starken Sportfreunden geschlagen geben. Gegen den in der Halle ebenfalls starken Saarlandligisten DJK Ballweiler waren wir bis zum Schlusspfiff dran", sagte er weiter.