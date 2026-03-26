Köllerbach erreicht Halbfinale als Erster

Jan Issa (Spielertrainer SF Köllerbach) darf sich auf das Halbfinale freuen. – Foto: Bernd Gillet

Die Sportfreunde Köllerbach stehen im Halbfinale des Sparkassen-Saarlandpokals. Am Mittwochabend besiegten die Püttlinger im teilweise strömenden Regen den Schröderliga-Mitkonkurrenten SV Saar 05 Jugendfußball im Stadion an der Burg mit 2:1 (2:0). Wer etwas später kam, wähnte die Entscheidung bereits verpasst zu haben, doch trotz des teils heftigen Regens sollte sich ein Verbleib noch lohnen. Die Hausherren gingen auf dem Kunstrasen an der Burg durch Barima Osei Tutu Bawuah (25.) und Can Gür (42.) mit einem 2:0-Vorsprung in die Kabinen. Doch statt den dritten und wahrscheinlich entscheidenden Treffer nachzulegen kamen die Gäste aus St. Johann noch mal ran und hatten nach dem Anschlusstreffer durch Baran Demir (77.) auch noch Chancen auf die Verlängerung. Doch die Sportfreunde brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Da das andere Viertelfinalspiel des Abends im Homburger Stadtteil Schwarzenbach in die Verlängerung ging, haben sich die Sportfreunde somit als Erste für das Halbfinale qualifiziert. Jan Issa, Spielertrainer der Sportfreunde, sagte nach dem Spiel: "Wir konnten nicht nachlegen und so kommt es dann, dass wir nach dem Anschluss nochmal zittern mussten, weil wir da nicht genug für die Offensive taten. Aber es ist ja gut gegangen, jetzt freuen wir uns auf ein Halbfinale, eventuell gegen ein Profiteam hier an der Burg. Fürs Wochenende und somit rechtzeitig vor der nächsten englischen Woche hoffe ich, dass Artur Schneider zurückkommt, er fehlt uns schon sehr".

Saar-Trainer Alexander Stamm meinte: "Wir waren dran am Ausgleich, hatten im zweiten Durchgang zahlreiche Chancen. Aber so ist es eben, wenn man unten steht, das zieht sich dann auch in ein Pokalspiel mit, dass man da die Dinger versemmelt. Für uns kommen jetzt in der Liga drei Spiele in kurzer Zeit, in denen wir punkten müssen. Leider kommt für Sonntag keiner aus einer Verletzung zurück, aber für die restlichen Spiele der kommenden Woche hoffen wir, dass der ein oder andere wieder dabei ist".