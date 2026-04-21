Kölleda bleibt oben dran und heiß aufs Derby

Gegen den FC Borntal Erfurt feierte die Elf von Marco Schmeißer einen hochverdienten 3:0-Heimsieg – und ließ dem Gegner über 90 Minuten kaum Luft zum Atmen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden
Durch den Erfolg untermauerten die Gastgeber ihre starke Form und bleiben in Schlagdistanz zu den oberen Tabellenplätzen. Von Beginn an war zu spüren, dass Kölleda an diesem Nachmittag keine Zweifel aufkommen lassen wollte. Bereits in der 6. Minute klingelte es erstmals: Nach einer Eingabe von Frederik Gast nahm Lucas Pauli den Ball aus rund 17 Metern direkt mit links und jagte ihn flach ins rechte Eck – ein sehenswerter Treffer zum frühen 1:0.
Nur vier Minuten später legte der FSV direkt nach. Tim Weilert spielte einen feinen Steckpass in die Tiefe, Eric Weidner blieb cool und chippte den Ball gefühlvoll über den Torhüter zum 2:0 (10.). Die Gastgeber überrollten Borntal förmlich in der Anfangsphase. Auch danach blieb Kölleda das klar tonangebende Team. Die Gäste fanden kaum Lösungen im Spielaufbau und kamen offensiv praktisch nicht zur Entfaltung. In der 34. Minute fiel folgerichtig das 3:0: Pauli steckte stark auf Gast durch, der Keeper konnte zunächst parieren, doch im Nachsetzen drückte Gast den Ball über die Linie.
Kölleda auch nach der Pause Herr im Haus
Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Kräfteverhältnis wenig. Kölleda kontrollierte Ball und Gegner, ließ defensiv nichts anbrennen und spielte die Begegnung souverän herunter. Die einzige nennenswerte Borntaler Möglichkeit blieb ein Kopfball nach einer Ecke. Auf der anderen Seite jubelten die Hausherren zwischenzeitlich über das vermeintliche 4:0, doch ein Treffer von Henrik Sulze wurde wegen Abseits aberkannt.
Kölledas Trainer Marco Schmeißer zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden: „Wir haben Borntal überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Ich würde sagen, das war das einseitigste Spiel, das ich diese Saison gesehen habe. Meine Jungs sind rechtzeitig vor dem Derby in zwei Wochen on fire.“ Zudem lobte er die zuletzt verbesserte Chancenverwertung: „Die Torchancen waren immer da – nun nutzen wir sie seit drei Spielen auch konsequent.“
Auf Borntaler Seite sprach Trainer Sascha Ehrhardt von einem gebrauchten Tag: „Es war natürlich nicht das Spiel, was wir uns erhofft hatten. Kölleda ist mit dem schnellen Kunstrasen viel besser klargekommen und war sofort drin. Wenn man nach zehn Minuten 2:0 hinten liegt, wird es gegen so eine spielstarke Mannschaft schwer.“
Mit nun drei überzeugenden Auftritten in Serie reist Kölleda mit viel Selbstvertrauen zum nächsten Auswärtsspiel nach Artern – ehe auf heimischem Platz das mit Spannung erwartete Derby gegen Sömmerda wartet.