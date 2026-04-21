Kölleda bleibt oben dran und heiß aufs Derby Der FSV 06 Kölleda hat im Saisonendspurt der Landesklasse 2 ein Ausrufezeichen gesetzt. von Christopher Plischka · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Kölledas Kapitän Lucas Pauli eröffnete den Torreigen gegen Borntal. Es war sein fünfter Treffer in den letzten vier Spielen. – Foto: Thomas Geißler

Gegen den FC Borntal Erfurt feierte die Elf von Marco Schmeißer einen hochverdienten 3:0-Heimsieg – und ließ dem Gegner über 90 Minuten kaum Luft zum Atmen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden

Durch den Erfolg untermauerten die Gastgeber ihre starke Form und bleiben in Schlagdistanz zu den oberen Tabellenplätzen. Von Beginn an war zu spüren, dass Kölleda an diesem Nachmittag keine Zweifel aufkommen lassen wollte. Bereits in der 6. Minute klingelte es erstmals: Nach einer Eingabe von Frederik Gast nahm Lucas Pauli den Ball aus rund 17 Metern direkt mit links und jagte ihn flach ins rechte Eck – ein sehenswerter Treffer zum frühen 1:0. Nur vier Minuten später legte der FSV direkt nach. Tim Weilert spielte einen feinen Steckpass in die Tiefe, Eric Weidner blieb cool und chippte den Ball gefühlvoll über den Torhüter zum 2:0 (10.). Die Gastgeber überrollten Borntal förmlich in der Anfangsphase. Auch danach blieb Kölleda das klar tonangebende Team. Die Gäste fanden kaum Lösungen im Spielaufbau und kamen offensiv praktisch nicht zur Entfaltung. In der 34. Minute fiel folgerichtig das 3:0: Pauli steckte stark auf Gast durch, der Keeper konnte zunächst parieren, doch im Nachsetzen drückte Gast den Ball über die Linie.