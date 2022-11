Kölle rettet dem MSV Duisburg einen verdienten Punkt 3. Liga: MSV Duisburg kommt gegen SpVgg Bayreuth nicht über ein Remis hinaus.

Zum vorletzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr hatte der MSV Duisburg am Mittag den Aufsteiger SpVgg Bayreuth zu Gast. Nachdem zur Pause der Gast aus Bayreuth führte, kämpften sich die Duisburger nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie und kamen durch einen Kopfballtreffer des eingewechselten Niklas Kölle zum verdienten Punktgewinn - auch wenn deutlich mehr dringewesen wäre.

Mit einem Spielstand, welcher das Spielgeschehen völlig konterkarierte, ging es für die Mannschaften in die Halbzeitpause. War der MSV Duisburg zwar über 45 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, so führten dennoch die Gäste der SpVgg Bayreuth nach der ersten Halbzeit mit 1:0. In einem Spiel mit insgesamt wenig Highlights war es Aziz Bouhaddouz, der die erste Großchance auf seinem Fleißkärtchen notieren konnte. Nach einer Hereingabe von Kapitän Moritz Stoppelkamp kam der Routinier zum Kopfball, setzte diesen allerdings knapp über den Querbalken (16.).

In der Folge nahmen die Hausherren ein wenig Tempo raus, hatten aber zu jeder Zeit die Kontrolle. Bayreuth fand offensiv faktisch nicht statt. Bis zur 31. Minute: Da wurde ein Freistoß aus dem Mittelfeld immer länger und konnte von Stefan Maderer kurz vor der Grundlinie unter Kontrolle gebracht werden. Sein Abschluss stellte Vincent Müller im Kasten der Zebras jedoch vor keine nennenswerte Herausforderung. Die beste Gelegenheit zur MSV-Führung hatte Marvin Ajani fünf Minuten später auf dem Fuß. Einen von Stoppelkamp getretenen Freistoß platzierte er sehenswert per Fallrückzieher wenige Zentimeter neben dem Pfosten (36.). Besser machte es wenige Sekunden später Alexander Nollenberger auf der Gegenseite. Nach einer Flanke sah sich Marvin Senger zwei Gegenspielern gegenüber, von denen einer den Ball kontrollieren und flach auf Nollenberger legen konnte. Der musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben (36.). Das sorgte für einen ordentlichen Schub Selbstvertrauen bei den Gästen, die fortan deutlich aktiver am Spiel teilnahmen.

Kölles kluger Kopfball

Deutlich offener gestaltete sich die Drittliga-Partie nach dem Seitenwechsel. Sowohl der MSV als auch die SpVgg agierten zielstrebiger, konnten aber zunächst die ganz großen Torchancen nicht herausspielen. Aus einer guten, aber keiner zwingenden, Chance machte der MSV schließlich den Ausgleich. Vier Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechselung setzte sich Niklas Kölle im Luftkampf gegen zwei Gegenspieler durch und brachte den Ball in Richtung Tor. Obwohl nicht hart geköpft war Kolbe ob der guten Platzierung chancenlos (65.).

Ab diesem Zeitpunkt war der MSV wieder klar am Drücker und richtete das Spiel auf Sieg aus. Zahlreiche Unterbrechungen nach taktischen Fouls oder Wechseln ließen in der Folge aber kaum einen Spielfluss zustande kommen, sodass es zerfahren in die Schlussphase ging. Dort warf der MSV alles nach vorn, kam aber gegen eine gut stehende Bayreuther Defensive nicht zum Siegtreffer. Auch als Alexander Groiß in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog, gelang es dem MSV nicht mehr, den Dreier einzufahren, der durchaus verdient gewesen wäre. Die nächste Chance zu Punkten haben die Zebras bereits am Dienstag beim FC Erzgebirge Aue. Zum letzten Spiel des Jahres kommt dann am nächsten Samstag der FC Ingolstadt nach Duisburg.

So spielten die Mannschaften