Kölbl-Einstand im Pokal wird von Richert-Verletzung überschattet Die Pechsträhne des TSV Seebach nimmt kein Ende: Offensivmann erleidet Kreuzbandriss von Thomas Seidl · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Patryk Richert (li.) hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen – Foto: Harry Rindler

Es ist momentan wie verhext beim TSV Seebach: Innerhalb von zwei Monaten hat sich bereits der dritte Spieler schwer verletzt. Nach Luca Kapfenberger (Kreuzbandriss) und Fabian Schwingenschlögl (Sehnenriss im Oberschenkel) hat es nun am Dienstag auch Patryk Richert erwischt. Der ehemalige polnische Jugend-Nationalspieler hat sich kurz vor Trainingsende das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Für den 25-jährigen Flügelspieler ist die Saison damit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gerissen.

Der frühere Nachwuchsspieler des TSV 1860 München trägt seit fünf Jahren das Trikot des Landesligisten und absolvierte in diesem Zeitraum 113 Einsätze in der dritthöchsten Amateurklasse, bei denen ihm 19 Treffer und 12 Vorlagen glückten. "Das ist natürlich gleich zum Beginn meiner Amtszeit ein Tiefschlag. Paddy ist ein Qualitätsspieler, der uns sehr fehlen wird", sagt Seebachs Neu-Coach Andreas Kölbl, der ansonsten mit dem Verlauf der beiden ersten Einheiten unter seiner Regie zufrieden war: "Die Jungs geben richtig Gas und auch das Trainingsniveau ist absolut in Ordnung. Das Problem ist, dass wir einen viel zu kleinen Kader haben. Die Lage wird durch die schwere Verletzung nochmal ein Stück weit komplizierter. Unsere Verantwortlichen arbeiten aber mit Hochdruck daran, weitere Neuzugänge, die zweifellos dringend erforderlich sind, an Land zu ziehen. Diesbezüglich brauchen wir allerdings etwas Geduld und es bringt wenig, das ständig zu thematisieren. Wir müssen das Beste aus der Situation machen."





