Köhls Anschlusstreffer kommt zu spät für die Bayer-U19 A-Junioren-Bundesliga West: Mit einer Niederlage verabschiedet sich der Nachwuchs von Bayer Leverkusen in die Winterpause.

Dennoch waren es die Gastgeber, die wie ein Favorit auftraten. Die erste gute Möglichkeit für den BSC hatte Nam-Ju Lee, der aus spitzem Winkel jedoch am stark reagierenden Maximilian Neutgens im Bayer-Tor scheiterte (16.). Zehn Minuten später hätte Emirhan Ünal die Führung erzielen müssen, traf aber nur den Pfosten. Der Rückstand folgte noch vor der Halbzeit: Nach einem Freistoß gewann Tom Robin Wieschebrock das Kopfballduell gegen Abdul-Wahid Bance und verwandelte zum 1:0 (45.).

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Viktoria Köln wollten die Werkself-Junioren eigentlich eine Reaktion zeigen. Dabei mussten die Schwarz-Roten allerdings ohne vier Stammkräfte auskommen. Zidan Sertdemir, Madi Monamay, Isaiah Okafor und Noah Pesch standen allesamt im Aufgebot der Profis beim Testspiel in Glasgow (0:3). Aber auch ohne ihre Führungsspieler galt ein Sieg gegen Bonn als Pflicht.

In der 50. Minute drang Bonns Noah Tomson in den Strafraum ein und konnte nur durch Halten gestoppt werden – Elfmeter. Diesen verwandelte Lee sicher ins rechte untere Eck. Erst jetzt wachte Hübschers Team auf und kam zu zahlreichen Tormöglichkeiten. Trotzdem dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Bayers Talente den Anschluss herstellen. Zaid Amaussau-Tchibara lief nach einem Konter auf BSC-Schlussmann Lennard Hövel zu und wurde von diesem gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Leon Köhl zum 1:2 aus Leverkusener Sicht (90.).

Bayer 04 U19 Neutgens – Bance (70. Petak), Köhl, Moustfa (46. Amaussau-Tchibara), Ballicalioglu (53. Zirkzee), Ecke, Münz, Izekor, Milojevic (53. Yilmaz), Widlarz, Fazlija (85. Frimpong)