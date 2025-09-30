Köhler: „Das war insgesamt zu wenig von uns“

Eintracht Braunschweig wartet weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag. Am siebten Spieltag der 2. Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus beim SC Preußen Münster mit 1:3 (0:1) und bleibt damit im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Treffer von Oscar Vilhelmsson (22.), Etienne Amenyido (47.) und Oliver Batista Meier (59.) besiegelten die dritte Niederlage in Serie, während Erencan Yardimcis Anschluss (69.) lediglich Ergebniskosmetik blieb.

Beide Teams waren punktgleich in die Partie gegangen – sieben Zähler aus den ersten sechs Spielen, jeweils zuletzt mit zwei Niederlagen in Folge. Entsprechend vorsichtig begannen beide Seiten, ohne nennenswerte Aktionen in den ersten Minuten. Die Eintracht agierte zunächst solide, doch der SC Preußen schlug mit seiner ersten echten Möglichkeit eiskalt zu. Nach einem tiefen Ball war Lars Lokotsch auf der linken Seite zu schnell für Kevin Ehlers, seine Hereingabe verwertete Vilhelmsson am Fünfmeterraum zur Führung (22.).

Auch Kapitän Sven Köhler sah in der ersten Halbzeit noch eine Partie auf Augenhöhe: „Preußen hatte zwar viel Ballbesitz, aber eher in ungefährlichen Räumen. Wir waren defensiv stabil, aber vorne fehlte der letzte Ball.“

„Wir wussten, was auf uns zukommt. Münster spielt viel mit Ball, mit kurzen Distanzen – trotzdem fällt das Tor aus dem Nichts“, analysierte Trainer Heiner Backhaus.

Kurz vor der Pause hatte Köhler selbst noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Volley wurde sichere Beute für SCP-Keeper Schenk.

Zwei Nackenschläge nach der Pause

Der zweite Durchgang begann aus Löwen-Sicht desaströs. Gerade erst hatte Backhaus seine Mannschaft auf eine aktivere zweite Halbzeit eingeschworen, da erhöhte Münster auf 2:0. Schulz setzte sich auf dem Flügel durch, Amenyido entkam Ehlers im Strafraum – 0:2 (47.).

Und es kam noch schlimmer. Makridis ließ Ehlers und Flick schlecht aussehen, der folgende Pass landete über Umwege bei Batista Meier, dessen abgefälschter Schuss über Hoffmann hinweg im Netz einschlug (59.).

„Das war der Genickbruch“, räumte Backhaus später ein. „Wir haben uns da die Stärken genommen. Von rechts kam zu wenig Wucht, das war insgesamt zu wenig von uns.“

Yardimci trifft – aber es reicht nicht

Immerhin: Die Mannschaft gab sich nicht auf. Nach einem Standard sorgte Yardimci mit seinem dritten Saisontor für den 1:3-Anschluss (69.), nachdem zuvor Chris Conteh die Szene wachgehalten hatte. Doch mehr als ein kurzes Aufbäumen war nicht drin. Zwar prüfte Louis Breunig SCP-Schlussmann Schenk mit einem satten Distanzschuss (72.), doch auch Thorben Hoffmann musste kurz darauf noch einmal gegen Makridis retten (75.).

„Die zweite Halbzeit war einfach nicht gut genug“, so Köhler selbstkritisch. „Münster war da effizienter, wir haben schlecht verteidigt. Mit der ersten Halbzeit hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt, mit der zweiten aber auf gar keinen Fall.“

Auch der Rückkehrer auf dem Platz, Florian Flick, sah ein klar zu simples Verteidigungsverhalten beim dritten Gegentor: „Wir wissen, dass es bei uns gerade nicht reicht, wenn wir nicht durchgängig wach sind. Das dritte Tor darf so nie fallen.“

Ein Trainer auf der Suche

Backhaus musste aufgrund von Sperren und Verletzungen erneut rotieren, stellte unter anderem Patrick Nkoa erstmals in die Startelf und bot mit Yardimci und Polter eine Doppelspitze auf. Doch die vielen Wechsel bringen bislang keine Stabilität – im Gegenteil: Die Defensive bleibt anfällig, offensiv fehlt es an Klarheit.

„Wir hatten uns vorgenommen, Münster mit Flanken unter Druck zu setzen, aber da kam von rechts viel zu wenig. Und wenn wir selbst den ersten Treffer nicht machen, kippt so ein Spiel eben“, fasste Backhaus enttäuscht zusammen.

Mit sieben Punkten aus sieben Spielen rangiert Eintracht Braunschweig nun auf einem Platz im unteren Tabellendrittel. Viel Zeit zur Fehleranalyse bleibt nicht: Bereits am Freitagabend (3. Oktober, 18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft den SC Paderborn im EINTRACHT-STADION. Ein Heimsieg wäre dringend nötig, um den Negativtrend zu stoppen und wieder in ruhigere Fahrwasser zu gelangen.

Das Spiel im Stenogramm:

Tore:

1:0 Vilhelmsson (22.)

2:0 Amenyido (47.)

3:0 Batista Meier (59.)

3:1 Yardimci (69.)

SC Preußen Münster:

Schenk – Jaeckel, Schulz (70. Scherder), Vilhelmsson, Lokotsch (46. Amenyido), Batista Meier, Hendrix (C), Preißinger, Heuer, Bolay (70. Kirkeskov), Ter Horst

Eintracht Braunschweig:

Hoffmann (C) – Nkoa (62. Breunig), Flick, Aydin (80. Tempelmann), Yardimci (80. Szabó), Marie, Köhler, Polter (62. Sané), Ehlers, Di Michele Sánchez (62. Bell Bell), Conteh

Gelbe Karten: Hendrix, Makridis / Flick, Breunig, Bell Bell, Köhler, Backhaus

Schiedsrichter: Richard Hempel

Zuschauer im LVM-Preußenstadion: 10.497