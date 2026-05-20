Kögel und Repohl nehmen Abschied von Bayer Leverkusen Nach sechs Jahren verlässt Kristin Kögel Bayer 04 Richtung Straßburg. Zudem beendet Keeperin Friederike Repohl ihre Karriere. Beim Abschied flossen einige Tränen. von RP / Tobias Krell · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Kristin Kögel zieht es nach Frankreich. – Foto: Sven Leifer

Die Verabschiedung von Friederike Repohl und Kristin Kögel zeigte noch einmal eindrucksvoll, welch hohen Stellenwert die beiden scheidenden Führungsspielerinnen von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen auch abseits des Platzes hatten. Kaum eine Spielerin fand sich, in deren Augenwinkeln es nicht verdächtig schimmerte. Allen voran die beiden Protagonistinnen, insbesondere in dem Moment, in dem ihnen Coach Roberto Pätzold mit der Auswechslung beim 1:3 zum Abschluss gegen Bremen einen letzten intensiven Applaus und ein lautstarkes Adieu der Fans gönnte.

Repohl und Kögel gehen neue, aber doch verschiedene Wege „Das war ein sehr emotionaler Moment – emotional, aber auch sehr, sehr schön“, sagte Kögel. Sie habe in dem Augenblick den Dank und den Support der Anhänger gefühlt und auch die Unterstützung von Freunden und Familie, die zum letzten Spiel der gebürtigen Neu-Ulmerin im Leverkusener Trikot angereist waren. Auch wenn sich die 26-Jährige auf die neue Herausforderung bei Racing Straßburg freut, hat sie sich die Entscheidung zum Wechsel nach sechs Jahren unterm Bayer-Kreuz nicht einfach gemacht. „Das ist mir sehr schwergefallen, aber es fühlte sich einfach richtig an.“ Ein Platz in ihrem Herzen wird aber für immer für den Verein reserviert sein, bei dem ihre Karriere nach Stationen in Sindelfingen und bei Bayerns Reserve richtig in Fahrt kam. 127 Bundesligaspiele hat sie bestritten, davon 126 für Bayer 04, dazu 18 Pokalspiele (15 in ihrer Leverkusener Zeit). „Ich werde Bayer 04 immer verbunden bleiben. Das waren sechs Jahre voller toller Menschen und unvergesslicher Momente, die ich für immer in mir tragen werde“, betonte sie.