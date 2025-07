Köfering: Mit 17 (!) neuen Spielern den Ligaerhalt frühzeitig sichern

Für den SV Hubertus Köfering steht die vierte Kreisliga-Saison in Folge an. Am Samstag, 21. Juni, starteten erste und zweite Mannschaft mit insgesamt 29 Spielern in eine fünfwöchige, harte Vorbereitung. Bis zum ersten Spieltag am 26. Juli gegen den SV Freudenberg (Erste) und TSV Theuern (Zweite) haben die Trainer den festen Plan, die beiden Teams für die anstehende Kreisliga- bzw. A-Klassen-Saison fit zu machen und weiterzuentwickeln.

Als Übungsleiter der ersten Mannschaft fungieren weiterhin Christian Helleder (57) und Oliver Lassmann (56) in der neuen Saison. Beide lösten bereits im April Spielertrainer Dennis Kramer (33) ab und fixierten den Klassenerhalt in der Kreisliga. Bei der „Zweiten“ gibt es ein neues Trainerteam: Daniel Malewicz (33) übernimmt als Trainer die zweite Mannschaft. Ihm zur Seite steht sein Bruder Steffen Malewicz (31), der als Teammanager installiert wird. Beide waren zuletzt für die Geschicke des B-Klassenteams des 1. FC Rieden zuständig.



Zur neuen Saison verstärken gleich 17 neue Spieler den Herrenbereich, wohingegen acht Spieler den SV Köfering verlassen haben. Daniel Malewicz, Steffen Malewicz, Tobias Seegräber, Ousama Rahal, Abdal Alshadod (alle vom 1.FC Rieden), Tim Haller, Raphael Perras, Nawar Hussein, Nibras Chooqee (alle vom FC Amberg), Armin Gegic, Alimamy Kamara, Abdalah Horan (alle vom SV Inter Bergsteig Amberg), Andreas Heldmann, Daniel Kuznecov (beide vom SV Kauerhof), Sven Lehner (SC Kreuz Bayreuth), Inza Kone (TSV Schnaittenbach) und Ale Horan (vereinslos) sind neu beim SVK. Dennis Kramer, Tim Troidl (beide TuS Rosenberg), Vislan Lalayev, Salim Sternas (beide FC Amberg), Florent Sejdiu (SV Inter Bergsteig Amberg), Dominik Greiler (TSV Kümmersbruck), Benjamin Blösel (DJK Ursensollen) und Marko Popczyk (SV Vilshofen) verließen den Verein.



„Wir sind sehr stolz, so viele neue Kicker in Köfering begrüßen und integrieren zu dürfen. Vor allem einige junge Spieler mit großem Potential, aber auch erfahrene Spieler haben den Weg zu uns gefunden. Damit können wir den Gesamtkader deutlich verjüngen, verbreitern und so für größeren Konkurrenzkampf sorgen. Auch der Stamm der „Ur-Köferinger“ rückt noch enger zusammen. Wir möchten nach einer dürftigen letzten Saison wieder für die ein oder andere Überraschung sorgen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern“, betont Sportlicher Leiter Christopher Ernst.



Nachfolgend ein Ausblick auf die Vorbereitungsspiele der Köferinger Kreisliga-Mannschaft: Den Reigen eröffnete das Heimspiel gegen den Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal (Endstand 0:4). Es folgen die Partien gegen den 1. FC Schmidgaden (H) am 5. Juli um 16 Uhr, gegen den TSV Detag Wernberg (H) am 9. Juli um 19 Uhr, das Gemeindepokal-Turnier in Haselmühl am 12. Juli um 16.30 Uhr und schließlich die Generalprobe für den Saisonstart beim Kreisklassisten SG Traßlberg/Michaelpoppenricht am 19. Juli um 16 Uhr.