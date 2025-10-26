– Foto: Stefan Schwarz, Thies Meyer

Ködnitz verliert knapp TSV Kirchenlaibach - TSV Ködnitz Verlinkte Inhalte KL Bayreuth-Kulmbach Kir`laibach TSV Ködnitz

Die Gastgeber übernahmen von Beginn der Partie an das Kommando und hatten in der Anfangsphase einige gute Möglichkeiten die man nicht nutzen konnte. In der Folgezeit verflachte die Partie zusehends, die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz konnten aber nicht viel damit anfangen, da man immer wieder am guten Defensivverbund der Gäste scheiterte.

Kurz ging Ködnitz durch ihre einzige Offensivaktion im Spiel durch Blumenstock in Führung, der mutterseelenalleine am langen Pfosten nach einen Freistoß nur einköpfen musste. In der zweiten presste Kirchenlaibach die Ködnitzer in die eigene Hälfte und konnten durch ein Eigentor von Torhüter Nüssel, der einen Schuss von Jonas Bauernfeind ins eigene Tor abklatschen ließ, den Ausgleich erzielen.