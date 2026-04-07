Köck: »Brauchen keine Ausreden suchen« Beim SV Schalding-Heining schrillen nach dem 0:4-Heimdebakel gegen den TSV Kottern die Alarmglocken von Thomas Seidl · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Schaldings Trainer Stefan Köck zeigte sich maßlos enttäuscht über die Leistung seines Teams gegen den TSV Kottern – Foto: Simon Eiler

An Ostern hätte der SV Schalding-Heining schon den entscheidenden Schritt Richtung Bayernliga-Klassenerhalt machen können. Nach dem 1:1-Remis am Gründonnerstag gegen die Sportfreunde Schwaig lieferten die Grün-Weißen gegen den Tabellenvierzehnten TSV Kottern am Ostermontag eine desolate Leistung ab und zogen nach einer blutleeren Vorstellung mit 0:4 den Kürzeren. Der Vorsprung auf die Allgäuer, die den ersten Relegationsplatz belegen und ein Spiel weniger als die Kicker vom Reuthinger Weg ausgetragen haben, beträgt zwar immer noch relativ komfortable acht Punkte, dennoch hat sich die Lage beim SVS zugespitzt.

"Wir waren intern seit Wochen davor, dass wir noch lange nicht durch sind", sagt Schaldings Coach Stefan Köck, der die Leistung gegen Kottern gar nicht erst versucht, schönzureden: "Das war gar nichts. Schon in der Phase vorm 0:1 haben wir regelrecht um einen Gegentreffer gebettelt. Jeder lange Ball von Kotterns Jocham war gefährlich. Taktisch und individuell haben wir uns extrem viele Fehler geleistet. Der Gegner hat - im Gegensatz zu uns - so gespielt, wie man es im Abstiegskampf tun muss. Wir brauchen auch gar keine Ausreden suchen. Klar haben wir momentan personelle Probleme und müssen viel improvisieren. Es hat aber jeder Spieler, der gestern auf dem Platz stand, den Anspruch, Bayernliga zu spielen. Von daher muss sich jeder sehr kritisch mit der Situation auseinandersetzen - selbstverständlich auch ich als verantwortlicher Trainer."





