Köck: »Brauchen keine Ausreden suchen«

An Ostern hätte der SV Schalding-Heining schon den entscheidenden Schritt Richtung Bayernliga-Klassenerhalt machen können. Nach dem 1:1-Remis am Gründonnerstag gegen die Sportfreunde Schwaig lieferten die Grün-Weißen gegen den Tabellenvierzehnten TSV Kottern am Ostermontag eine desolate Leistung ab und zogen nach einer blutleeren Vorstellung mit 0:4 den Kürzeren. Der Vorsprung auf die Allgäuer, die den ersten Relegationsplatz belegen und ein Spiel weniger als die Kicker vom Reuthinger Weg ausgetragen haben, beträgt zwar immer noch relativ komfortable acht Punkte, dennoch hat sich die Lage beim SVS zugespitzt.
"Wir waren intern seit Wochen davor, dass wir noch lange nicht durch sind", sagt Schaldings Coach Stefan Köck, der die Leistung gegen Kottern gar nicht erst versucht, schönzureden: "Das war gar nichts. Schon in der Phase vorm 0:1 haben wir regelrecht um einen Gegentreffer gebettelt. Jeder lange Ball von Kotterns Jocham war gefährlich. Taktisch und individuell haben wir uns extrem viele Fehler geleistet. Der Gegner hat - im Gegensatz zu uns - so gespielt, wie man es im Abstiegskampf tun muss. Wir brauchen auch gar keine Ausreden suchen. Klar haben wir momentan personelle Probleme und müssen viel improvisieren. Es hat aber jeder Spieler, der gestern auf dem Platz stand, den Anspruch, Bayernliga zu spielen. Von daher muss sich jeder sehr kritisch mit der Situation auseinandersetzen - selbstverständlich auch ich als verantwortlicher Trainer."
Hoffnung macht Köck, der seit mehr als neun Jahren auf der Schaldinger Kommandobrücke steht, die Rückkehr von Kreativmann Elion Haxhosaj, der zuletzt schon wieder zu Teileinsätzen kam. Hingegen wird Routinier Christian Brückl aufgrund muskulärer Probleme eine Zwangspause einlegen und auch Maximilian Moser wird seinen Farben aufgrund einer völlig unnötigen Roten Karte gegen Schwaig bei den nächsten Aufgaben fehlen. Hinzu kommen die Langzeitausfälle, von denen vor allem der pfeilschnelle Stürmer Simon Dorfner an allen Ecken und Enden fehlt. Am Freitag geben Gallmaier, Drofa & Co. ihre Visitenkarte beim hochkarätig besetzten FC Pipinsried ab, der sich ebenfalls im Sturzflug befindet und im Frühjahr erst zwei Zähler einspielen konnte. "Wir brauchen uns in unserer Lage nicht mit Pipinsried beschäftigen, sondern müssen unsere eigenen Themen in den Griff bekommen", betont Köck, der trotz der kritischen Lage einen keineswegs resignierten Eindruck macht: "Wenn ich nicht der Überzeugung wäre, das Ruder gemeinsam mit den Jungs herumreißen zu können, wäre ich der Erste, der seinen Platz räumen würde."