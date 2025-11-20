Köck: »Als Tabellenzehnter brauchen wir nicht vom Aufstieg reden«

"Wir haben gegen eine sehr gute Landsberger Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht, aber sind auch nicht an unser Limit gekommen. Das hätten wir gebraucht, um so einen Gegner schlagen zu können", resümiert Schaldings Coach Stefan Köck, dessen Mannen drei Wochen zuvor schon eine ähnliche Konstellation hatten. Gegen den SV Erlbach zogen die Grün-Weißen ebenfalls mit 0:2 den Kürzeren und verpassten den Sprung Richtung Spitzengruppe. "Wir haben in beiden Partien kein Tor geschossen und uns auch nicht sonderlich viele Chancen herausspielen können. Fußballerisch haben wir zwar in den letzten Wochen einen deutlichen Schritt gemacht, in den Duellen gegen die Top-Teams tun wir uns aber immer noch schwer, uns entscheidend im letzten Drittel durchzusetzen", analysiert Köck.





Der Zug nach ganz vorne scheint für den SVS vorzeitig abgefahren zu sein. Mit solchen Gedankenspielen beschäftigt sich Stefan Köck allerdings ohnehin nicht: "Als Tabellenzehnter brauchen wir nicht vom Aufstieg reden. Wir wollen uns weiter verbessern und stabil punkten. Wenn uns das gelingt, haben wir zwangsläufig nichts mit dem hinteren Tabellenbereich zu tun und den müssen wir schon auch immer noch im Blickfeld haben." Mit dem auf der Kippe stehenden Derby und dem abschließenden Vergleich mit dem TSV Nördlingen stehen vor der Winterpause noch zwei Matches auf dem Programm, in denen Schalding Boden gutmachen kann.







Unabhängig vom sportlichen Tagesgeschäft wird derzeit viel spekuliert, wer im kommenden Sommer die Köck-Nachfolge antreten wird. Doch wie geht es eigentlich mit dem 40-jährigen A-Lizenzinhaber weiter? "Es gibt nichts zu vermelden", sagt der Deggendorfer, der sich diesbezüglich überhaupt nicht in die Karten schauen lässt :"Ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Spekulationen, sondern mache die Dinge mit mir selber aus."