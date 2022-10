Kodersdorf eröffnet den Spieltag In der Kreisoberliga Oberlausitz steigt der 8. Spieltag.

Der 8. Spieltag der Kreisoberliga Oberlausitz wird am Freitagabend um 19:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Jahnsportanlage in Niesky mit dem Duell SV Aufbau Kodersdorf (9.) gegen den SC Großschweidnitz-Löbau (5.) eröffnet.

Den Abschluss bildet das Spitzenspiel am Sonntag um 14:00 Uhr auf der Schlesischen Wuhlheide zwischen dem Tabellenführer LSV Friedersdorf und dem Tabellenvierten SV Neueibau. Die Gäste haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Vier weitere Partien stehen am Sonnabend um 15:00 Uhr auf dem Spielplan. Der Bersdorfer SV (3.) empfängt auf dem Sportplatz an der Kirche den NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (6.) zu einem weiteren Verfolgerduell. Auf dem Lawalder Sand kommt es zum Kellerkampf zwischen der heimischen TSG Lawalde (12.) und dem SV Gebelzig 1923 (10.). Der FSV Kemnitz (7.) will seinen Vormarsch in der Tabelle unterdessen weiter fortsetzen und hat den Tabellenletzten SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.) zu Gast. Der SV Lok Schleife (2.) schielt ebenfalls auf die Tabellenspitze und empfängt die Nieskyer Eintracht Reserve (11.) am heimischen Jahnring.