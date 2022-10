Kockel fährt mit dem VfR den zweiten Sieg ein Landesliga, Gruppe 1: Der VfR Fischeln gewinnt mit 3:2 gegen die SG Unterrath.

Der in Abstiegsnöten steckende Landesligist VfR Fischeln landete im zweiten Spiel unter Trainer Ronny Kockel den zweiten Sieg. Nach dem 3:2 (2:0)-Sieg bei der SG Unterrath haben die Krefelder erstmals die Abstiegsplätze verlassen. Teammanager Ralf Rusbült zeigte sich erleichtert, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt neue Nahrung erhielt: „Das war ein mega wichtiger Sieg für uns.“

Die erste Halbzeit verlief ereignislos, denn das Kellerduell spielte sich wesentlich im Mittelfeld ab. Letztlich erwiesen sich die Gäste als das effektivere Team. Kevin Bodden brachte den VfR in Führung (37.) und Batuhan Arslanoglu erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (43.). Die durchaus verdiente Führung schmolz nach der Pause aber schnell dahin. Denn die Hausherren kamen nach zwei Standards durch Daniel Becker (52.) und Hüseyin Aflaz (57.) zum Ausgleich, verschossen aber einen Handelfmeter, den VfR-Keeper Leon Buschen überragend parierte (62.). Dem eingewechselten Leon Prinz gelang kurz darauf das 3:2 (64.), das nicht mehr groß in Gefahr geriet, weil sich die Gastgeber davon nicht mehr erholten. „Das war extrem gut für so eine extrem junge Truppe“, lobte Kockel, der auch dem A-Jugendlichen Til Schröder Vertrauen schenkte. „Vor allem, wie sie die beiden Nackenschläge weggesteckt hat.“