Kochertäler mit Achtungserfolg

Sie hielten fortan sehr gut dagegen und konnten sich zum ersten Mal lösen nach 12 Minute. Jannik Obieglo versuchte dies aus Distanz, dessen Schuss abgefälscht knapp am rechten Toreck vorbeiging. Die SG zeigten sich nur wenig beeindruckt und bearbeiteten die Hausherren bis auf weiteres. In der 18 Minute belohnten sich diese für die bisherigen Mühen. Gianluca Tosto bekam einen scharfen Pass in die Gasse und verwandelte diesen per Direktabnahme flach zur verdienten Führung.



Nun musste der TSV mehr investieren und kam vereinzelt über die Mittellinie, doch nur 14 Minuten nach dem Rückstand kam der Ausgleich. Nach sehr starkem durchkämpfen brachte Alexander Köngeter ein Ball von der Grundlinie auf Jannik Obieglo, der versuchte es Mal von der rechten Strafraumgrenze und beförderte den Ball von der Latte ins Tor zum Ausgleich. Von nun an waren die Hausherren hoch motiviert und die Gäste legten nochmals eine Schippe Konzentration drauf, da es hier keine Punkte umsonst gab.



Die Kochertäler wussten sich nun zu wehren und schlossen die Räume der Gäste gekonnt. Ein Durchkommen sah man von Steven Lewerenz nach einem Zuckerpass, in der 40 Minute. Doch der schlenzte den nur knapp am langen Pfosten vorbei. Der TSV ließ sich bis zum Pausenpfiff nicht mehr beirren und hielt immer wieder sehr gut gegen die folgenden Angriffe.



Nach Wiederanpfiff schenkten sich beide Teams absolut nichts. Doch die Chance zur Führung hatten die Gäste in der 58 Minute durch Steven Lewerenz, der mit einem Flachschuss nur den Pfosten traf. Weitere drei Minuten später war es Matthias Morys der den Ball aus kürzester Distanz auf Schlussmann Hägele schoss, welcher ins Toraus klärte.



Sulzbach bot bis auf weiteres den Daimlerstädtern Paroli verloren aber immer wieder den Ball im Aufbauspiel, die Mannen Gegenüber kamen zwar durch aber der letzte Pass kam nie an.



In der Schlussphase war nochmals die sehr gute Abwehrleistung des TSV gefragt gegen die offensivlustigen Gäste, welche es wieder verstärkt versuchten über die Außenbahnen durchzukommen. Aber die Hausherren strahlten eine Routine aus und ließen nichts mehr anbrennen. Nach drei Minuten Nachspielzeit wurde die Partie pünktlich abgepfiffen und der TSV verabschiedet sich mit einem verdienten Unentschieden in die Winterpause auf dem siebten Tabellenplatz. Schorndorf bleibt weiterhin auf dem dritten Platz mit Ambitionen nach Oben. Jetzt ruht der Ball aber erstmal bis Mitte Februar und die Rückrunde im Bezirksoberhaus verspricht Spannung.



Torfolge: 0:1 Gianluca Tosto 18', 1:1 Jannik Obieglo 32'.