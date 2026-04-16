Kocher macht die zwei Jahrzehnte voll

Es bleibt dabei, Andreas Kocher wird die U23 des FC-Astoria Walldorf mindestens bis 2028 trainieren und somit die 20 Jahre vervollständigen. Der 51-jährige A-Lizenzinhaber hat zusammen mit seinem Team um Co-Trainer Michael Stickel (Co.), Torwarttrainer Thomas Hillenbrand sowie dem Sportlichen Leiter Benjamin Hofmann in der Astorstadt verlängert.
Damit das eingespielte Team den Regionalliga-Nachwuchs weiterhin in der Verbandsliga betreuen darf, müssen aber noch ein paar Punkte her. Mindestens acht, wenn man sich auf Kochers Rechnung bezieht, der sagt: "Diese Saison, speziell die Rückrunde, verläuft allgemein komisch und ich gehe davon aus, dass man 40 Punkte benötigt, um wirklich sicher zu sein."
32 Zähler hat seine Mannschaft aktuell und steht auf den ersten Blick als Sechster ordentlich da. Doch der Schein trügt, der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation beträgt gerade einmal fünf Zähler. "Ich will keine Panik verbreiten, wir tun aber gut daran auf der Hut zu sein", ordnet Kocher die Lage realistisch ein.
Eine große Hilfe für ruhigere Wochen im Mai wäre ein Dreier am Samstag gegen den VfR Gommersdorf. Im Vorbeigehen ist dieser jedoch nicht einzusammeln. "Die Gommersdorfer haben in der Rückrunde in Bruchsal und in Heddesheim gewonnen, damit dürfte alles gesagt sein", warnt der FCA-Trainer vor dem Aufsteiger.
Dazu kommt die seit Wochen dünne Personaldecke, auf die in der Astorstadt beide Männermannschaften zurückgreifen müssen. Vor allem die Offensive mit den gelernten Stoßstürmern hat es erwischt. Marcel Carl (Meniskus) und Felix Kendel (Schulter) aus der Ersten und Marlon Ludwig (Schambein) aus der U23 können diese Runde nicht mehr eingreifen. Das führt dazu, dass Stürmer Tilmann Jahn derzeit in der Regionalliga aushelfen muss und in der Verbandsliga Jugend Forsch das Thema ist. "Zuletzt hatten wir nur noch zwei Jungs aus unserem Kader auf Bank sowie drei A-Jugendspieler", so Kocher weiter. Besser wird das am Samstag ziemlich sicher nicht, da die Erste zeitgleich in Trier im Einsatz ist.