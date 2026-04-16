Kocher macht die zwei Jahrzehnte voll Verbandsliga +++ Walldorfs U23-Coach und sein Trainerteam haben bis 2028 verlängert +++ Diese Runde müssen noch ein paar Punkte her für den Klassenerhalt von red. · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Andreas Kocher (l.) ist Walldorfs Dauerbrenner in der U23. Neben ihm von links: Walldorfs Ex-Trainer und Sportlicher Leiter Roland Dickgießer, Präsident Willi Kempf und dessen Frau Ingrid. – Foto: Foto Pfeifer

Es bleibt dabei, Andreas Kocher wird die U23 des FC-Astoria Walldorf mindestens bis 2028 trainieren und somit die 20 Jahre vervollständigen. Der 51-jährige A-Lizenzinhaber hat zusammen mit seinem Team um Co-Trainer Michael Stickel (Co.), Torwarttrainer Thomas Hillenbrand sowie dem Sportlichen Leiter Benjamin Hofmann in der Astorstadt verlängert.

Damit das eingespielte Team den Regionalliga-Nachwuchs weiterhin in der Verbandsliga betreuen darf, müssen aber noch ein paar Punkte her. Mindestens acht, wenn man sich auf Kochers Rechnung bezieht, der sagt: "Diese Saison, speziell die Rückrunde, verläuft allgemein komisch und ich gehe davon aus, dass man 40 Punkte benötigt, um wirklich sicher zu sein." 32 Zähler hat seine Mannschaft aktuell und steht auf den ersten Blick als Sechster ordentlich da. Doch der Schein trügt, der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation beträgt gerade einmal fünf Zähler. "Ich will keine Panik verbreiten, wir tun aber gut daran auf der Hut zu sein", ordnet Kocher die Lage realistisch ein.