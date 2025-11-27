Kochendörfer setzt auf seinen "verschworenen Haufen"

Die Punkteausbeute ist zu gering. Darüber ist man sich einig beim FV Nußloch. Kurz vor der Winterpause winkt dem aktuellen Relegationsteilnehmer zuhause gegen das Schlusslicht Türkspor Eppingen der zweite Sieg in Serie und somit die Möglichkeit, mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr gehen zu dürfen.

Sieben Spiele ohne Sieg sind eine lange Zeit. Für den FV Nußloch endete diese Durststrecke mit einer Ansage. 4:1 gewann die Mannschaft der beiden Spielertrainer Steffen Kochendörfer und Daniel Herm vor Wochenfrist beim SC Rot-Weiß Rheinau. "Das war eine sehr große Erleichterung, weil es teilweise unerklärlich für die Jungs ist, warum sie unten drinstehen", sagt Kochendörfer.

Zuletzt habe laut dem 32-Jährigen vermehrt, "das Spielglück gefehlt, was man, glaube ich, ganz gut an unserem Torverhältnis ablesen kann." Minus zwei steht dort und das ist für einen Abstiegskandidaten eigentlich viel zu gut. Zum Vergleich: Der FC Dossenheim auf Rang sieben hat mit sechs Punkten mehr ein Torverhältnis von minus zwölf. Allerdings heißt dies im Umkehrschluss, dass der FVN reihenweise knapp verloren hat und das für eine kleine Nervenschwäche sprechen kann.