Kocak will mehr als nur mithalten: „Wir wollen Fußball spielen“

Mit dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga hat der Türkische SV Düren Vereinsgeschichte geschrieben. Trainer Yunus Kocak sieht sein Team trotz eines nahezu komplett erneuerten Kaders auf einem guten Weg und blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung – insbesondere auf die Dürener Derbys.
Für den Türkischen SV Düren beginnt eine Saison, wie sie der Verein noch nie erlebt hat. Nach dem Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft tritt der Klub erstmals in der Landesliga an – ein Meilenstein, der bei Trainer Yunus Kocak noch immer nachwirkt. „Wenn du Meister wirst, aufsteigst und Geschichte schreibst, dann kann man nur zufrieden sein“, sagt der Coach rückblickend auf die vergangene Spielzeit. Zwar geriet der souveräne Kurs nach einer nahezu perfekten Hinrunde in der Rückserie kurzzeitig ins Wanken, doch am Ende überwog die Freude über den historischen Erfolg.
Stillstand kommt für Kocak allerdings nicht infrage. Stattdessen leitete der Verein im Sommer einen tiefgreifenden Umbruch ein. Lediglich acht Spieler blieben dem Kader erhalten, der Rest wurde nahezu komplett ausgetauscht. Die Entscheidung fiel bewusst. „Wir mussten den Kader verjüngen und qualitativ an die Landesliga anpassen“, erklärt der Trainer. Trotz der enormen Fluktuation zeigt er sich mit der bisherigen Vorbereitung hochzufrieden.
Die Mannschaft habe die intensive Arbeit hervorragend angenommen. Kocak schwärmt von der Trainingsbereitschaft seiner jungen Spieler, die körperlich und taktisch schnell Fortschritte machten. Ein Sinnbild dafür sei eine Einheit gewesen, die ungeplant bis in den späten Abend dauerte. „Wir haben von 19 bis 22 Uhr trainiert und gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist“, berichtet er mit einem Schmunzeln. Der Fokus liegt derzeit vor allem auf einer stabileren Defensive und dem Zusammenspiel gegen den Ball. „Wir wollen uns als Team verständigen, gemeinsam verteidigen und unsere Kompaktheit verbessern. Offensiv haben wir schon viele Abläufe.“
Auch auf dem Transfermarkt sieht sich der Aufsteiger gut aufgestellt. Nahezu alle Wunschpositionen wurden besetzt, lediglich ein zweiter Torhüter fehlte zuletzt noch. Dieses Thema dürfte sich jedoch kurzfristig erledigen. Besonders wichtig war Kocak die Mischung innerhalb des Kaders. „Wir haben junge Spieler mit hoher Qualität und erfahrene Spieler mit hoher Qualität. Jetzt geht es darum, daraus ein Team zu formen.“
Mit Blick auf die Konkurrenz nennt der Trainer zwei Vereine als heißeste Anwärter auf die Meisterschaft. Vor allem Aufsteiger Elsdorf habe sich seiner Meinung nach beeindruckend verstärkt. „Der Trainer macht eine sehr gute Arbeit. Mir gefällt unfassbar gut, was sie dort aufgebaut haben.“ Daneben zählt Kocak auch Germania Lich-Steinstraß zum engsten Favoritenkreis.
Für seine eigene Mannschaft formuliert der Coach bewusst realistische Ziele. Offiziell geht es ausschließlich um den Klassenerhalt. Gleichzeitig glaubt er, dass seine Elf deutlich mehr Potenzial besitzt. „Wenn wir gesund bleiben, halte ich einen Platz im Mittelfeld für absolut machbar.“ Entscheidend werde sein, Woche für Woche an die Leistungsgrenze zu gehen.
Besonders groß ist die Vorfreude auf die Dürener Stadtduelle. Vor allem das Derby gegen den SV Kurdistan Düren hat es Kocak angetan. Bereits das Pokalduell der vergangenen Saison lockte rund 1.500 Zuschauer an und sorgte für Gänsehaut. „Selbst wenn diesmal 800 oder 1.000 Zuschauer kommen, wäre das für meine Spieler ein absolutes Highlight.“
Sportlich will sich der Neuling trotz der höheren Spielklasse nicht verbiegen. Der Türkische SV Düren soll auch in der Landesliga mutig auftreten und seinem Stil treu bleiben. „Wir werden jeden Zweikampf annehmen und bis zum Umfallen kämpfen. Aber wir wollen nicht nur kämpfen, sondern weiterhin Fußball spielen.“ Dominante Auftritte wie in der Bezirksliga seien gegen stärkere Gegner zwar seltener zu erwarten, am eigenen Ansatz wolle Kocak dennoch festhalten. „Wir wollen viel Ballbesitz haben und möglichst vieles fußballerisch lösen. Ob uns das immer gelingt, wird sich zeigen – aber mit diesem Anspruch gehen wir in jedes Spiel.“