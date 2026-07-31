Kocak will mehr als nur mithalten: „Wir wollen Fußball spielen“ Der Türkische SV Düren betritt nach dem Bezirksliga-Meistertitel erstmals die Landesliga-Bühne. Trainer Yunus Kocak setzt nach einem radikalen Umbruch auf eine junge, hungrige Mannschaft – und traut ihr mehr zu als nur den Klassenerhalt. von Tim Zimmer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Mit dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga hat der Türkische SV Düren Vereinsgeschichte geschrieben. Trainer Yunus Kocak sieht sein Team trotz eines nahezu komplett erneuerten Kaders auf einem guten Weg und blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung – insbesondere auf die Dürener Derbys.

„Wir haben Geschichte geschrieben“ Für den Türkischen SV Düren beginnt eine Saison, wie sie der Verein noch nie erlebt hat. Nach dem Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft tritt der Klub erstmals in der Landesliga an – ein Meilenstein, der bei Trainer Yunus Kocak noch immer nachwirkt. „Wenn du Meister wirst, aufsteigst und Geschichte schreibst, dann kann man nur zufrieden sein“, sagt der Coach rückblickend auf die vergangene Spielzeit. Zwar geriet der souveräne Kurs nach einer nahezu perfekten Hinrunde in der Rückserie kurzzeitig ins Wanken, doch am Ende überwog die Freude über den historischen Erfolg. Stillstand kommt für Kocak allerdings nicht infrage. Stattdessen leitete der Verein im Sommer einen tiefgreifenden Umbruch ein. Lediglich acht Spieler blieben dem Kader erhalten, der Rest wurde nahezu komplett ausgetauscht. Die Entscheidung fiel bewusst. „Wir mussten den Kader verjüngen und qualitativ an die Landesliga anpassen“, erklärt der Trainer. Trotz der enormen Fluktuation zeigt er sich mit der bisherigen Vorbereitung hochzufrieden.

Die Mannschaft habe die intensive Arbeit hervorragend angenommen. Kocak schwärmt von der Trainingsbereitschaft seiner jungen Spieler, die körperlich und taktisch schnell Fortschritte machten. Ein Sinnbild dafür sei eine Einheit gewesen, die ungeplant bis in den späten Abend dauerte. „Wir haben von 19 bis 22 Uhr trainiert und gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist“, berichtet er mit einem Schmunzeln. Der Fokus liegt derzeit vor allem auf einer stabileren Defensive und dem Zusammenspiel gegen den Ball. „Wir wollen uns als Team verständigen, gemeinsam verteidigen und unsere Kompaktheit verbessern. Offensiv haben wir schon viele Abläufe.“ Auch auf dem Transfermarkt sieht sich der Aufsteiger gut aufgestellt. Nahezu alle Wunschpositionen wurden besetzt, lediglich ein zweiter Torhüter fehlte zuletzt noch. Dieses Thema dürfte sich jedoch kurzfristig erledigen. Besonders wichtig war Kocak die Mischung innerhalb des Kaders. „Wir haben junge Spieler mit hoher Qualität und erfahrene Spieler mit hoher Qualität. Jetzt geht es darum, daraus ein Team zu formen.“