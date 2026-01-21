Koc: „Bisher richtig gut und definitiv nicht selbstverständlich“

Die SG Quelle Fürth hat sich in diesem Winter bewusst für eine verlängerte Pause entschieden und ist daher erst am 9. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. „Wir haben die Pause um zwei Wochen verlängert, da die vergangenen Saisons für einen Großteil der Teams physisch und psychisch sehr belastend waren“, erläutert Koc. Ziel sei es gewesen, den Spielern nach der kurzen Sommerpause zusätzliche Zeit zur Regeneration zu ermöglichen, ehe nun seit rund zehn Tagen wieder intensiv auf die zweite Saisonhälfte hingearbeitet wird. Sportlich zeigt sich der 46-Jährige mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden. „Wenn man alles zusammennimmt, ist das bisher richtig gut und definitiv nicht selbstverständlich“, betont er – gerade mit Blick auf die Herausforderungen, die das Team im Saisonverlauf zu bewältigen hatte.

Klare Themen, schnelle Umsetzung Als neuer Trainer habe der frühere Regional- und Bayernligaspieler zu Beginn vor allem auf Struktur und Sicherheit gesetzt. „Ich habe erstmal ein paar klare Themen gesetzt, um dem Team mehr Sicherheit zu geben“, erklärt er. Die Mannschaft habe diese Inhalte sehr gut aufgenommen und schnell auf den Platz gebracht – ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung in der Hinrunde. Gleichzeitig verschließt der Coach nicht die Augen vor bestehenden Baustellen. Vor allem die personelle Situation stellt die SG Quelle Fürth vor Herausforderungen. Der Kader sei sehr klein, zudem habe es rund zehn Abgänge und lediglich zwei Neuzugänge gegeben. „In Kombination mit Urlaubs- und Abwesenheitslisten ist das in der Landesliga spürbar“, so Koc. Auch wenn Fußball weiterhin als Hobby betrieben werde, bewege man sich sportlich auf einem sehr hohen Amateur-Niveau.