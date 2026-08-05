Kobylanski wechselt die Seiten – und bleibt doch auf dem Platz

Der FC Union60 Bremen hat einen prominenten Zugang für sein Trainerteam vorgestellt: Martin Kobylanski schließt sich dem Verein als spielender Co-Trainer an. Der 32-Jährige, der die B-Lizenz besitzt, übernimmt seine neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung und wird Cheftrainer Fabrizio Muzzicato bei der sportlichen Entwicklung der Mannschaft zur Seite stehen.
Beim Verein ist die Freude über die Verpflichtung groß. „Mit Martin konnten wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit für unseren Verein gewinnen. Seine Erfahrung, seine Mentalität und seine Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Unser Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen und den Verein sportlich wie organisatorisch weiterzuentwickeln. Martin wird dabei eine wichtige Rolle einnehmen“, erklärt Christian Schlemm, der stellvertretend als Vorstand und sportlicher Leiter des FC Union60 Bremen spricht.
In seiner neuen Funktion soll Kobylanski eng mit Cheftrainer Muzzicato zusammenarbeiten und seine Qualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen. Er soll dabei als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft fungieren – mit einem besonderen Augenmerk auf die Förderung der jungen Spieler im Kader.
Kobylanski selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Union60 Bremen. Die Gespräche mit Michael Weinberg, Christian Schlemm und Fabrizio Muzzicato haben mir schnell gezeigt, dass der Verein klare Ziele verfolgt und sich nachhaltig entwickeln möchte.“ Er wolle seine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam den nächsten Schritt gehen. „Gleichzeitig ist diese Aufgabe für mich der ideale Einstieg, um mich Schritt für Schritt auf meine Zeit nach der aktiven Karriere vorzubereiten und mich als Trainer und in die internen Strukturen eines Vereins weiterzuentwickeln“, so Kobylanski weiter.
Mit der Personalie unterstreicht der FC Union60 Bremen seinen Anspruch, sich sportlich wie organisatorisch weiterzuentwickeln – und bindet mit Kobylanski einen Akteur an sich, der Spielerkarriere und Trainerlaufbahn nun erstmals miteinander verbindet.