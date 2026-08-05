Kobylanski wechselt die Seiten – und bleibt doch auf dem Platz Der frühere Profi wird spielender Co-Trainer beim FC Union60 Bremen und startet damit seinen Weg in die Trainerlaufbahn von Sören Mundt · Heute, 07:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Der FC Union60 Bremen hat einen prominenten Zugang für sein Trainerteam vorgestellt: Martin Kobylanski schließt sich dem Verein als spielender Co-Trainer an. Der 32-Jährige, der die B-Lizenz besitzt, übernimmt seine neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung und wird Cheftrainer Fabrizio Muzzicato bei der sportlichen Entwicklung der Mannschaft zur Seite stehen.

Beim Verein ist die Freude über die Verpflichtung groß. „Mit Martin konnten wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit für unseren Verein gewinnen. Seine Erfahrung, seine Mentalität und seine Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Unser Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen und den Verein sportlich wie organisatorisch weiterzuentwickeln. Martin wird dabei eine wichtige Rolle einnehmen“, erklärt Christian Schlemm, der stellvertretend als Vorstand und sportlicher Leiter des FC Union60 Bremen spricht. In seiner neuen Funktion soll Kobylanski eng mit Cheftrainer Muzzicato zusammenarbeiten und seine Qualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen. Er soll dabei als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft fungieren – mit einem besonderen Augenmerk auf die Förderung der jungen Spieler im Kader.