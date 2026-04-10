Koberstein kehrt von Ammerthal nach Raigering zurück

Simon Koberstein streift sich zukünftig wieder das Trikot der Panduren über. – Foto: Florian Hiltl/SV Raigering

Zur Saison 2024/25 entschied sich Koberstein dann zurück zu seinem Heimatverein zu wechseln. Der Jungspund entwickelte sich in den vergangenen beiden Jahren zu einer festen Größe in der Kreisklassen-Mannschaft der DJK Ammerthal. Darüber hinaus stand Koberstein bereits mehrmals im Spieltagskader der ersten Mannschaft der DJK und konnte Spielzeit in der Landesliga Nordost sammeln. Nach fünf Einwechslungen durfte er letzten Samstag erstmals von Beginn an ran. Nun führt der Weg des vielseitigen Spielers, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt werden kann, wieder zurück zum Sportverein aus Raigering.



„Wir sind natürlich sehr froh, dass sich Simme dafür entschieden hat, zur neuen Saison wieder für den SVR aufzulaufen. Der Kontakt ist nie abgerissen, da auch einige seiner besten Kumpels bei uns spielen und er daher auch regelmäßig bei Spielen im Pandurenpark zu Gast ist. Wir bekommen mit Simme einen Spieler dazu, der sowohl sportlich als auch menschlich perfekt zu uns passt und uns mit Sicherheit weiterhelfen wird“, teilt Abteilungsleiter Florian Hiltl in einer Pressemeldung mit. Auch Simon Koberstein selbst ist bereit für die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, wieder in Raigering zu spielen. Das Umfeld dort hat mir schon immer gut gefallen, umso schöner ist es, zurückzukehren und mich hier weiterzuentwickeln. Außerdem freue ich mich, wieder mit vielen bekannten Gesichtern auf dem Platz zu stehen“, sagt der 21-Jährige.



