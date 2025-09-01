Einer der vielen Ebersberger Grenzgänger: Simon Wiener (schwarz) überzeugte mit Kopfball- und Körpereinsatz. – Foto: Sro

K.o.-Treffer von der Mittellinie: Ebersberg euphorisiert nach zweitem Sieg in Folge „Jeder geht bis an seine Grenze"

Der TSV Ebersberg schlägt Landesliga-Absteiger Bruckmühl und schöpft nach dem verpatzten Saisonstart in der Bezirksliga Ost jetzt Hoffnung.

Nach fünf Niederlagen in Folge nun das zweite Erfolgserlebnis hintereinander für die Eber. Wie groß die Erleichterung war, lässt sich am schmunzelnd vorgetragenen Kommentar von Coach Michael Hieber nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Bruckmühl ablesen: „Hätte die Saison mit Spieltag Nummer sechs begonnen, wären wir vorne dabei.“ Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg SV Bruckmühl SV Bruckmühl 3 1 Abpfiff

Doch es sah zunächst trotz guten Beginns nicht vielversprechend aus. Ein „Kommunikationsfehler“ ermöglichte den Gästen die Führung (14.). Eine negative Wirkung blieb aus, wie Hieber zufrieden feststellte. „Keiner hat aufgesteckt, sondern der Druck wurde erhöht.“ Es folgte ein Doppelpack, „der richtig guttat“. Teil eins steuerte Max Volk bei, der eine Ablage mit der Hacke von Thomas Grünwald zum 1:1 nutzte (37.). „War ein bisserl Glück dabei“, gestand der Eber-Coach, der sich gut zwei Minuten später wiederholen durfte. Dominik Pries köpfte eine Flanke aufs Bruckmühler Tor, doch der Keeper parierte, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle. Grünwald war für den Abstauber zur Stelle und schob dem SVB-Torwart den Ball durch die Beine ins Netz – 2:1 (39.). Von einer glücklichen Führung wollte Michael Hieber aber nicht sprechen, denn zuvor habe man – allen voran „Jonny“ Kisungu – mehrere Chancen liegen gelassen.