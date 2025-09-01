K.o.-Treffer von der Mittellinie: Ebersberg euphorisiert nach zweitem Sieg in Folge

Der TSV Ebersberg schlägt Landesliga-Absteiger Bruckmühl und schöpft nach dem verpatzten Saisonstart in der Bezirksliga Ost jetzt Hoffnung.
Nach fünf Niederlagen in Folge nun das zweite Erfolgserlebnis hintereinander für die Eber. Wie groß die Erleichterung war, lässt sich am schmunzelnd vorgetragenen Kommentar von Coach Michael Hieber nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Bruckmühl ablesen: „Hätte die Saison mit Spieltag Nummer sechs begonnen, wären wir vorne dabei.“
Doch es sah zunächst trotz guten Beginns nicht vielversprechend aus. Ein „Kommunikationsfehler“ ermöglichte den Gästen die Führung (14.). Eine negative Wirkung blieb aus, wie Hieber zufrieden feststellte. „Keiner hat aufgesteckt, sondern der Druck wurde erhöht.“ Es folgte ein Doppelpack, „der richtig guttat“. Teil eins steuerte Max Volk bei, der eine Ablage mit der Hacke von Thomas Grünwald zum 1:1 nutzte (37.). „War ein bisserl Glück dabei“, gestand der Eber-Coach, der sich gut zwei Minuten später wiederholen durfte.
Dominik Pries köpfte eine Flanke aufs Bruckmühler Tor, doch der Keeper parierte, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle. Grünwald war für den Abstauber zur Stelle und schob dem SVB-Torwart den Ball durch die Beine ins Netz – 2:1 (39.). Von einer glücklichen Führung wollte Michael Hieber aber nicht sprechen, denn zuvor habe man – allen voran „Jonny“ Kisungu – mehrere Chancen liegen gelassen.
In der Pause forderte Ebersbergs Trainer seine Schützlinge auf, das „Spiel zu optimieren“. Bruckmühl erhöhte, wie vom TSV vor rund 150 Zuschauern erwartet, den Druck. „Aber wirkliche Großchancen bekamen sie nicht hin“, freute sich Hieber. Allerdings schafften seine Eber es nicht, Umschaltmöglichkeiten zu nutzen. „Dass wir den Deckel nicht drauf bekommen haben, führte auch dazu, dass es hitziger, nicklicher wurde.“
Die Gastgeber mussten das komplette Wechselkontingent nutzen, zumal einige Spieler die Coach-Vorgabe, „jeder geht bis an seine Grenze“, konsequent umgesetzt hatten. Gidi Wieser musste bereits zur Halbzeit passen („sonst passiert noch was“), Timo Schaller fiel mit Muskelbeschwerden aus, ebenso Simon Wiener. Womit die Vierkette fast komplett ersetzt werden musste.
Mit Moritz Eglseder kam dann der Bruckmühler K.o. Die Gäste warfen alles nach vorne, inklusive Schlussmann, um einen Punkt zu retten. Und fast hätte der SVB-Keeper den Ausgleich geschafft. Doch Flo Obermair blockte den Ball ab, der zu Eglseder kam, der nun freie Bahn Richtung Gästetor hatte und kurz hinter der Mittellinie abzog: zum 3:1 (90.+6)-Siegtreffer, zugleich Startschuss für eine längere Kabinenparty.