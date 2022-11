K.O. in letzter Runde: ATSV verteilt an Meiendorf drei Knockouts Mit neuem Trainer zeigten sich die Meiendorfer motiviert, die Kraft reichte trotzdem nicht für 90 Minuten.

Erst vor etwas über einer Woche trennte sich der Meiendorfer SV von Trainer Hakan Yavuz. Der Abwärtssog sollte gestoppt werden. Gegen den ETSV Hamburg übernahm kurzfristig und auch nur für diese eine Partie der zweite Vorsitzende Ervin Kasa die Geschicke. Doch in den letzten Tagen konnte man sich dann mit einem neuen Trainer einigen. Von der B-Junioren Regionalligamannschaft des Rahlstedter SC wechselte nun Coach Dehran Redzepi zu den Gelb-Schwarzen. Mit einer seiner ersten Herausforderungen war es nun, mit seinem neuen Team den ATSV zu empfangen. Eine wirklich schwere Aufgabe. Und so startete dann auch die Partie. Nach 14 Minuten stand es nämlich durch die Treffer von Dennis Sailer (8.) und Marius Timm 2:0 für die Gäste. „Ich würde sagen, dass die Jungs in der Zeit noch nicht wirklich auf dem Platz waren“, analysierte der neue MSV-Coach Dehran Redzepi. „Aber: Ich höre mich das nicht oft sagen, allerdings war es fast schon gut, dass wir die zwei Tore kassiert haben.“ Denn im Anschluss daran wirkten die Hausherren tatsächlich wie erwacht. Sie spielten plötzlich mehr mit und fuhren die ein oder anderen Angriffe. Wenn auch keine 100-prozentigen Großchancen dabei heraussprangen, waren die Meiendorfer dennoch präsenter. Es wirkte fast so, als wenn sie auf ihre Chancen lauern würden.



Die Ahrensburger machten ihre Sache hingegen gut. Die beiden schnellen Tore stellten für den ATSV die Weichen auf einen Auswärtssieg. So schien es jedenfalls zunächst. Bis zur Pause ließen sie nichts mehr anbrennen. Dennoch erkannte MSV-Trainer Dehran Redzepi für sich eine vermeintliche Schwachstelle bei den Gegnern, was er seiner Mannschaft dann in der Pause auch mitteilte: „Zuerst habe ich mir meinen Kapitän zur Brust genommen und habe ihm gesagt, dass er die ersten drei Minuten mit dem Team alleine hat. Er sollte die Mannschaft puschen. Danach haben wir ihnen klargemacht, dass bei unseren Vorstößen zu erkennen war, dass Ahrensburg hinten etwas verunsichert wirkte. Außerdem habe ich noch mal versucht, jeden Einzelnen zu puschen. Ich hatte gesagt: Jungs, Fußball besteht auch aus Fehlern, lasst uns aber nur das Positive mitnehmen. Nur so werden wir besser.“ Mit dieser Motivationsrede und einer Systemumstellung auf ein klassisches 4-4-2 steigerten die Hausherren tatsächlich nach Wiederanpfiff ihre Leistung. Und siehe da: Ihnen gelang sogar der Anschlusstreffer. Nachdem ATSV-Keeper Lucas Lamm einen Schuss ins Feld abwehrte, kam Jawad Ait Kar genau richtig und versenkte die Kugel aus 17 Metern halbrechter Position zum 1:2 im Netz.



Ahrensburg macht in den Schlussminuten den Sack zu

Dieser Anschlusstreffer ließ die Gastgeber selbstverständlich noch aktiver werden. Sie versuchten, auf den Ausgleich zu spielen. Allerdings merkte man, dass bei den Meiendorfern mit zunehmender Spielzeit die Beine immer müder wurden. Und auf der anderen Seite ließen die Kicker des Ahrensburger TSV sich nicht unterbuttern. Sie zeigten, welche Qualitäten sie in allen Mannschaftsteilen besitzen. Spielerisch und auch in der Kondition. Und dann kam die Schlussphase, in der alles klargemacht wurde. Denn in der 82. Minute erhöhten die Ahrensburger durch Mihai-Vladut Bitez auf 3:1, und das obwohl die Meiendorfer eine Ecke hatten. Doch nach Ausführung des Standards fuhren die Gäste einen schnellen Konter. MSV-Akteur Ryota Takada kam zwar im Feld schneller an den Ball, rutschte jedoch beim Versuch eines Befreiungsschlags auf dem nassen Boden aus. So liefen die ATSV-Kicker in Überzahl auf das Tor zu, bis ihr Top-Torjäger, der auch die Torschützenliste der Hansa-Staffel anführt, den Ball im Kasten versenkte. Doch das sollte es nicht gewesen sein. Denn gerade mal eine Minute später schnürte Mihai-Vladut Bitez einen Doppelpack und stellte den Zwischenstand auf 4:1 für den Ahrensburger TSV. Die Kraft der MSV-Mannschaft war verflogen und die Motivation war für die restlichen Zeigerumdrehungen dahin. So war es fast schon ein Leichtes für Dennis Sailer, in der 87. Minute auch noch zum 5:1 für den ATSV zu treffen und damit dann auch den Schlusspunkt zu setzen.