K.O. in der Nachspielzeit!

Unsere „Zweite“ hatte es in einem Spitzenspiel ebenfalls mit dem Tabellenführer von der SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen zu tun. Leider verschlief man die erste Halbzeit weitgehend, geriet dabei in der 9.Minute durch Glöckler in Rückstand. Auch im weiteren Verlauf sah man immer wieder schlecht aus, auch beim 2:0 stimmte es an der Abstimmung in der Hintermannschaft nicht. Erst kurz vor dem Wechsel wurde es etwas besser, doch der Anschlusstreffer von Kaiser wurde aberkannt. Auch ein möglicher Strafstoß wurde nicht geahndet. Nach der Pause dann ein völlig anderes Bild. Unsere Mannschaft bestimmte weitgehend das geschehen und diesmal zählte auch der Treffer von Kaiser in der 47.Minute. In der Folge hatte man eine Vielzahl an Chancen, scheiterte dabei aber immer wieder am super aufgelegten Hirschmann im Tor der Heimelf. In der 81.Minute war es dann doch soweit, als Gröber die Übersicht behielt und Pajtim Lutfiu bediente, der das völlig verdiente 2:2 machte. In der Schlussviertelstunde ging es dann hin und her und wie schon des Öfteren hielten die Nerven nicht über die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit. Durch einen fahrlässig verursachten Strafstoß kam die SGM noch zum 3:2 per Elfmeter, was die gute Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit am Ende wieder zunichte machte.