K.O. im 11m-Schießen nach starken Spiel!

Das Bezirkspokal-Halbfinale fand bei der SG Bettringen statt und man war von Beginn an gleich sehr gut im Spiel. In der 7.Minute prüfte Ilg den Bettringer Keeper Veser erstmals, der den Ball aber zur Ecke lenkte. Auch im weiteren Verlauf der Anfangsphase war man klar am Drücker, allerdings fehlte der letzte klare Pass oder Abschluss. Die Gastgeber kamen nach einem Konter durch Sgroia in der 14.Minute zum ersten Abschluss, der Ball verfehlte das Tor von Bauder aber deutlich. In der 22.Minute hatte man durch Viehöfer einen Freistoß direkt an der 16er-Kante, den aber erneut Veser über die Querlatte lenkte. Mitte der ersten Halbzeit konnte man dazu einige Standardsituationen verbuchen, die aber zu selten wirklich gefährlich wurden. In der 30.Minute hatte die SGB erneut einen Konter, den Schuss von Müller parierte Bauder im Unterkochener Tor aber sicher. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel und so ging es nach dem Seitenwechsel personell bei beiden Teams unverändert weiter. In der 52.Minute hatte man durch Blanks Schuss ins kurze Eck die erste Torchance, der Keeper der SGB stand aber gut und konnte den Ball entschärfen. Turbulent wurde es dann in Minute 56. Blanks Zuspiel in den Lauf von Baumann legte dieser perfekt in die Mitte, wo Weisensee das vermeintliche 0:1 erzielte. Schiedsrichter Eberhardt entschied auf Abseits, eine hauchdünne Entscheidung. Nur zwei Minuten später gab es erneut eine diskutable Entscheidung, als Baumann dem Bettringer Seitzer im Sechzehner regulär den Ball abnahm und erneut Weisensee den Ball versenkte. Diesmal entschied der Schiedsrichter auf Foul, wohl eine Fehlentscheidung. Zehn Minuten später hatte Bettringen seine einzige Möglichkeit in Durchgang zwei, als ein Freistoß von Lukina aus der gleichen Position wie Viehöfer vorher nur knapp das Tor verfehlte. Kurz vor dem Ende hatte man durch den eingewechselten Sergej Melinyshyn noch zwei Kopfballmöglichkeiten, die aber beide das Tor knapp verfehlten. Nach gut 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Eberhardt beim Stand von 0:0 die Partie ab und es ging ins Elfmeterschießen. Die ersten vier Schützen beider Seiten trafen, dann hielt Veser gegen Viehöfer und Ukaj schoss seine SGB zum 5:4-Sieg. Insgesamt natürlich aufgrund der deutlichen Überlegenheit in der regulären Spielzeit eine äußerst unglückliche Niederlage.