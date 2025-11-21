K.O.-Duell im Bergischen: Hohkeppel fordert Frechen im Pokal

Eintracht Hohkeppel ist in der Mittelrheinliga auf Kurs. Nach dem furiosen 7:0-Sieg gegen die Sportfreunde Düren festigte die Mannschaft von Abdullah Keseroglu ihren vierten Tabellenplatz. Gegner Frechen 20 musste sich dem Tabellenführer Bergisch Gladbach am Wochenende mit 0:2 geschlagen geben, bleibt aber in Reichweite der Spitzengruppe.

Nun kommt es im Achtelfinale des Mittelrheinpokals erneut zum Kräftemessen – erst im September hatte Hohkeppel das Ligaduell 4:0 gewonnen. Ein Ergebnis, das Frechens Trainer Okan Özbay schon damals als „zu hoch“ empfand, weil seine Mannschaft trotz vieler Chancen leer ausging.

Den Gegner schätzt er hoch ein: „Frechen bringt richtige Qualität mit, sie spielen mit hoher Intensität, können aggressiv pressen, gut verteidigen und haben individuelle Klasse.“ Namen wie Patrick Friesdorf oder Koray Kacinoglu stünden für Stabilität und Erfahrung. „Wir wissen, was auf uns zukommt, und werden uns bestens darauf vorbereiten.“

Keseroglu macht keinen Hehl daraus, welchen Stellenwert der Wettbewerb in Hohkeppel besitzt. „Der Pokal ist für uns sehr wichtig. Wir nehmen den Wettbewerb absolut ernst und wollen so weit wie möglich kommen – und genau damit wollen wir am Samstag weitermachen“, sagt er. Sein Team habe die ersten beiden Runden „souverän gemeistert“, weshalb er keinen Anlass für größere Veränderungen sieht: „Wir werden nicht – oder nur minimal – rotieren. Wir wollen im Flow bleiben und mit unserer besten Formation antreten.“

Özbay: "Gespickt mit extrem hoher Qualität"

Für Okan Özbay steigt der Stellenwert des Wettbewerbs mit jeder Runde: „Es sind ja noch einige Schwergewichte im Lostopf, gegen die man irgendwann gerne spielen würde. Aber dafür muss man erstmal die nächste Runde erreichen – und der kommende Gegner ist Herausforderung genug.“

Hohkeppel hält er für eine Mannschaft „gespickt mit extrem hoher Qualität“. Der Schlüssel liege darin, die Gastgeber gar nicht erst ins Rollen kommen zu lassen. „Dann wird es gefährlich – das ist ihre größte Stärke. Deshalb brauchen wir 90 oder 120 Minuten maximale Intensität, ohne ihnen Räume, Ruhe oder Phasen zu schenken.“

Von Rotation hält er nichts: „Wir bewerten das Spiel wie ein Ligaspiel. Es spielen die bestmögliche Elf und die bestmöglichen Optionen von der Bank.“

Die 0:4-Liganiederlage gegen Hohkeppel hat er nicht vergessen. „Das Ergebnis von damals war für uns maximal enttäuschend. Und wir haben gesehen: 35 Top-Minuten, 30 ordentliche Minuten und 30 schwache Minuten reichen gegen Hohkeppel nicht. Wir brauchen eine durchgehend sehr gute Leistung – von allen.“

Wer kommt unter die letzten Acht?

Hohkeppel will seinen starken Trend bestätigen, Frechen nach Niederlage vom 4. Spieltag gegen denselben Gegner diesmal die richtige Antwort geben. Özbay bringt die Stimmungslage auf den Punkt: „Wir freuen uns auf die Partie, auch wenn wir lieber zu Hause gespielt hätten. Jetzt fahren wir eben noch einmal ins Bergische und wollen alles reinwerfen.“