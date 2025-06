Knüppelharter Abstiegskampf für Rhenania Hinsbeck

Das Wichtigste zuerst: Rhenania Hinsbeck wird auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen. Nach dem vierten Platz in der Vorsaison mutet es fast etwas überraschend an, dass sich die Rhenania so lange mit dem Thema Klassenerhalt befassen musste.

Bei genauerem Hinsehen sind dafür aber vor allem zwei Gründe anzuführen: Zum einen das große Verletzungspech der Hinsbecker, zum anderen aber auch ein Abstiegskampf auf sehr hohem Niveau. In den vergangenen Jahren reichten teils weniger als 30 Punkte, um die Klasse zu halten, in diesem Jahr landete der SV Vorst mit 37 Zählern auf Abstiegsplatz 16. „Es war einfach irre dieses Jahr. Jetzt sind wir erleichtert nach einer extrem schwierigen Saison“, sagt Trainer Michael Vieten.

Hinsbeck trat – trotz der Abstiegssorgen bis zum letzten Spieltag – nicht auf wie ein klassischer Abstiegskandidat. Das Torverhältnis von minus zehn zeigt, dass gar nicht so viel fehlte, um sich ins gesicherte Mittelfeld zu verabschieden. Als es drauf ankam, lieferte Hinsbeck ab: Aus den letzten drei Spielen holte die Rhenania sieben Punkte, unter anderem mit dem extrem wichtigen Last-Minute-Remis gegen TIV Nettetal. „Für uns war jedes Spiel ein Endspiel und wir haben da transparent drüber gesprochen. Das wichtigste Tor war das in der Nachspielzeit gegen TIV – da hat die Mannschaft unfassbare Moral gezeigt“, betont Vieten.

In der Vorsaison zog Rhenania ihre Stärke vor allem aus einer starken Defensive und einem gut ausbalancierten Angriff – das war nun nicht so. „Wir haben es durch externe Faktoren nicht geschafft, mal mehrere Spiele mit der gleichen Abwehr zu spielen. Wenn da auf einmal Jungs aus dem Mittelfeld in der Abwehr aushelfen müssen, kann man ihnen keinen Vorwurf machen“, sagt Vieten. Offensiv fehlte hinter Toptorjäger Linus Kunze eine weitere Abschlussoption, das machte das Spiel letztlich zu ausrechenbar.

Spieler der Saison

Für diese Rubrik reicht ein kurzer Blick auf die Torschützenliste der Liga. Linus Kunze ist mit 35 Treffern der beste Torjäger aller Teams, erzielte mehr als die Hälfte der Rhenania-Tore. „Das System passt einfach, für unser Spiel war er ein guter Zielspieler. Wenn er im Strafraum den Ball bekommt, macht er meistens ein Tor“, lobt Vieten, stellt aber klar: „Er macht das nicht alleine. Er ist so gut, weil er eine Mannschaft um ihn rumhat, die ihm die Bälle zur Verfügung stellt.“

So geht es weiter

Personell steht eine ganz zentrale Änderung an. Trainer Vieten gibt sein Cheftraineramt nach fünfeinhalb Jahren aus persönlichen Gründen ab und wird in der kommenden Saison die Rolle des Torwart-Trainers einnehmen – die Position, die er vor seinem Cheftrainer-Amt schon einmal innehatte. Sebastian Steinhauer übernimmt den Chef-Platz an der Seitenlinie. Der 49-Jährige war bis zum Winter bei Ligakonkurrent FC Hellas Krefeld in der Verantwortung.

Dazu stehen vier externe Neuzugänge fest: Marius Wenzel (TSV Kaldenkirchen), Marco Heryschek (TuS Hackenbroich) sowie die beiden Rückkehrer Niklas Bongartz und Melvin Risse (beide TSV Boisheim) verstärken den Kader der Rhenania. Am 4. Juli startet Hinsbeck mit seinem neuen Trainer in die Vorbereitung.