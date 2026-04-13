"Knoten gesprengt" - Dominik Kother schießt MSV Duisburg zum Sieg

Dominik Kother ist in Duisburg angekommen. – Foto: Markus Verwimp

Im Winter war Dominik Kother mit einigen Vorschusslorbeeren zum MSV Duisburg gekommen. Der Offensivmann, ausgeliehen von Dynamo Dresden, brauchte seine Eingewöhnungszeit, nun ist er aber voll da. "Der Knoten war schon gelöst, jetzt ist er vollständig gesprengt", betonte MSV-Coach Dietmar Hirsch nach dem 4:1-Erfolg seiner Mannschaft in Mannheim am vergangenen Samstag. Mit seinem Doppelpack hatte Kother die Zebras auf Siegkurs gebracht.

Bereits nach acht Minuten drehte Kother zum ersten Mal jubeln in Richtung MSV-Fans ab. Unter den Augen der rund 3.000 mitgereisten Anhängern vollendete der 26-Jährige nach Zuspiel von Joshua Bitter zur frühen Duisburger Führung. Kurz vor der Pause legte er das 2:0 nach. Erst traf Lex-Tyger Lobinger nur den Pfosten, den Abpraller verwerte dann Kother und bekam dafür ein Sonderlob vom Übungsleiter. "90 Prozent der Spieler ziehen da direkt ab, er macht nochmal auf und schießt dann hoch. Das machen auch nicht viele", unterstrich Hirsch.

Groß war die Erleichterung bei Spielern und Verantwortlichen der Duisburger nach dem 4:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim. Der Auswärtsfluch konnte überwunden und erstmals seit dem 18. Januar wieder ein Auswärtssieg gefeiert werden. Einer stach dabei besonders hervor, wenngleich er nur 45 Minuten auf dem Platz stand. Dominik Kother steigerte seine Leistung noch einmal und krönte diese mit zwei Treffern. Aus der Halbzeitpause kehrte der gelb-rot-gefährdete Angreifer nicht mehr zurück. "Ich habe mit dem Trainer gesprochen und wir haben das dann so entschieden", erklärte er nach Abpfiff im Carl-Benz-Stadion.

Nach seiner Eingewöhnungszeit, spielte er sich immer mehr in den Fokus bei den Duisburgern. Schon beim Topspiel-Sieg gegen den VfL Osnabrück unter der Woche überzeugte der Flügelflitzer. "Es war eine perfekte Leistung. Nur noch ein Tor hatte ihm gefehlt. Der Knoten war zuvor bereits gelöst, jetzt ist er komplett weggesprengt. Seine enorme Qualität hat man auf dem Platz gesehen. Besonders das Spiel gegen den Ball möchte ich da hervorheben", führte Hirsch weiter aus.

Nachdem Kother in Dresden nur noch bei der zweiten Mannschaft mittrainierte, hat er nun alle konditionellen Rückstände aufgearbeitet, seine Mitspieler kennengelernt und das System der Zebras verinnerlicht. Dass er den Unterschied ausmachen kann, hat er nun unter Beweis gestellt. Mit breiter Brust können die Duisburger in das anstehende Saisonfinale gehen. Fünf Partien stehen noch an, 15 Punkte sind zu vergeben. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz, mit Energie Cottbus, das aktuell den Relegationsrang belegt, ist der MSV punktgleich.

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