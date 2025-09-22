Knoten geplatzt: Blaues Wunder feiert ersten Saisonsieg

Trainer Leon Erler war wegen eines privaten Umzugs nicht dabei, lobte seine Mannschaft nach der Partie dennoch in höchsten Tönen: „Wir hatten vielleicht ein Drittel des eigentlichen Kaders zur Verfügung, mussten Spieler aus der Zweiten dazunehmen. Aber genau das hat die Jungs zusammengeschweißt. Sie wussten: Das geht heute nur über den Teamgeist.“

Dass die Mannschaft diese Herausforderung annahm, war von Beginn an spürbar. Robin Jansen brachte die SG früh mit 1:0 in Führung (5.), und im Gegensatz zu den Spielen zuvor ließ man sich diesmal weder vom Gegner noch von Rückschlägen aus dem Konzept bringen. Imo Völker (74.) und Benett-Luca Bohm (79.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung – auch weil Blaues Wunder defensiv nahezu nichts zuließ.

Erler: „Ein gutes Spiel kämpferisch – und fürs Gemeinsame“

Während in den Vorwochen oft gute Auftritte unbelohnt blieben, war es diesmal genau umgekehrt. „Wir haben schon bessere Spiele gemacht – aber diesmal haben wir uns mit den Basiswerten des Fußballs durchgesetzt: Leidenschaft, Laufbereitschaft, Zusammenhalt“, so Erler. Torwart Paul Witt musste laut Spielbericht nur einmal ernsthaft eingreifen.

Es sei ein „okayer fußballerischer Auftritt“ gewesen, aber ein starker im kämpferischen und mannschaftlichen Bereich. „Das war der Schlüssel. Nicht der schönste Fußball – aber der effektivste.“

Befreiungsschlag zur richtigen Zeit

Mit nun vier Punkten springt Blaues Wunder zwar noch nicht aus der Abstiegszone, sendet aber ein deutliches Lebenszeichen an die Konkurrenz. Vor allem mental dürfte dieser Erfolg enorm wichtig gewesen sein: „Jetzt haben wir gezeigt: Es geht. Auch wenn Spieler fehlen, auch mit kleiner Besetzung – wir können gewinnen“, so Erler.

Und vielleicht war es genau diese Konstellation, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Keine Ausreden mehr, kein Schönspielertum – sondern ein Auftritt, der zu einhundert Prozent auf das Wesentliche fokussiert war.

Am kommenden Spieltag soll nun erstmals in dieser Saison der nächste Schritt folgen: Konstanz. Doch dieser Sieg dürfte fürs Erste vor allem eines bringen: Glauben. Und der war zuletzt oft verloren gegangen.