"Knorz-Sieg" im Juchhof

Bei wahrlich garstigen Bedingungen stand letzten Sonntag um 10 Uhr in der Früh das Auswärtsspiel gegen die bekannte portugiesische Mannschaft von Centro Lusitano an. Bei Regen und tiefen Temperaturen kam der Kunstrasen im Juchhof dem Team von Coach Markus Imhof gut gelegen.

Der Start hätte für die Gäste dann ebenfalls nicht besser laufen können: Noch in der ersten Minute holte Gianluca Mergola einen Freistoss heraus. Aus rund 20 Metern brachte Tim Königshofer den Ball aufs Tor, wo er via Latte und Torhüter den Weg ins Netz fand. Die frühe Führung für den FCOG war Tatsache. Die Hausherren liessen sich davon jedoch nicht beirren, zeigten sich bissig in den Zweikämpfen und machten es den Limmattalern so schwer, ins Spiel zu kommen. So war es schnell vorbei mit der Herrlichkeit: Bereits in der 11. Minute fiel der Ausgleich. Mit einem absoluten Sonntagsschuss aus etwa 45 Metern glich das Heimteam aus, nachdem ein vermeintliches Foul an Tim Königshofer nicht gepfiffen wurde. In der Folge musste das „Zwei“ erneut immer wieder herbe Fouls einstecken, ohne dass dafür Konsequenzen in Form von Karten verhängt wurden. Die Antwort gaben die Gäste dann aber auf dem Platz: Flavio Tosto schickte Aimen Zouaoui auf der rechten Seite in die Tiefe. Dieser bediente im Zentrum Marc Betschart, der den erneuten Führungstreffer in einer nun hitzigen Partie erzielte.

Zitterpartie bis zum Schluss

Nach dem Pausentee hatten sich die Gemüter ein wenig beruhigt und der FCOG fand besser ins Spiel. Daraus resultierte die nächste grosse Chance, die Führung auszubauen: Jerome Keller stellte im gegnerischen Strafraum geschickt seinen Körper in den Zweikampf, wurde gelegt, Penalty. Gianluca Mergola liess sich nicht zweimal bitten und erhöhte aus elf Metern auf 3:1. Anschliessend verpasste es der FCOG, den Sack zuzumachen und die Hausherren witterten ihre Chance. Tatsächlich kamen sie noch einmal heran: Ein Prellball im Oetwiler Strafraum fand irgendwie den Weg über Torhüter Celso Fernandes hinweg ins Tor. Ein weiteres unglückliches Gegentor rund 25 Minuten vor Schluss machte die Partie nochmals spannend. Der FCOG war in der Folge vor allem darauf bedacht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen und verteidigte leidenschaftlich, spielerische Aktionen waren Mangelware. Dabei spielte ihm in die Karten, dass die Hausherren sich selbst schwächten. Fünf Minuten vor Schluss wurde ein Centro-Verteidiger nach einem rüden Foul an Aimen Zouaoui mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Dies ermöglichte es den Gästen, das Spiel relativ souverän nach Hause zu bringen und die nächsten drei Punkte einzusacken.

Noch ein Spiel vor der Brust

In einem wie immer schwierigen Spiel gegen Centro Lusitano holte sich die zweite Mannschaft des FCOG definitiv keinen Schönheitspreis ab, aber am Ende resultierte ein Sieg und damit wurde das Soll erfüllt. Zum Abschluss der Hinrunde steht das Heimspiel gegen den SC Wipkingen 1 an. Kann dieses ebenfalls erfolgreich gestaltet werden, darf man von einer sehr gelungenen Vorrunde sprechen. Anpfiff ist an diesem Sonntag um 11 Uhr im Werd, wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich