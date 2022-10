Knopfstädter bauen Erfolgsserie aus Vor dem Spitzenspiel gegen die SG VfR Bad Lobenstein standen die Vorzeichen für den SV Schmölln 1913 nicht optimal - Krankheit, Verletzungen, Urlaub und sonstige unaufschiebbare Verpflichtungen ließen den Kader immens schrumpfen.

Unbeeindruckt der nicht optimalen Umstände legten die Hausherren wie die Feuerwehr los. Langer Abwurf von Aminu Mohammed auf John Wendlandt - dieser schickt Julian Lutz zur Grundlinie und dieser schlägt eine präzise Flanke auf den 2.Pfosten zu Eric Lochmann. Zwar scheitert dieser per Kopfball am Hüter der Gäste, doch Justin Deutloff zeigt sich kaltschnäuzig und schiebt zur frühen 1:0-Führung ein. Kurze Zeit später scheitert Eric Lochmann per Freistoß am stark parierenden Gästehüter. In der 13.Minute setzt Christopher Senf einen Kopfball nach Eckball auf die Lattenoberkante. In der 32.Minute spielte es Schmölln erneut schnörkellos - Pass in die Tiefe - Florian Pitschel legt quer und Justin Deutloff belohnt sich mit seinem 2.Treffer zum 2:0. Doch der Torhunger der Schmöllner war damit noch nicht gestillt und Elias Wunderlich erhöht noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel schwächt sich Bad Lobenstein selbst, als Tom Becker nach grobem Foulspiel die rote Karte erhielt. Dennoch waren die Koseltaler nun etwas besser in der Partie ohne jedoch zu klare Chancen herauszuspielen. Besser machte es die Heim-Mannschaft, welche per Foulelfmeter durch Florian Schmidt auf 4:0 erhöhte. Bad Lobenstein gab sich nicht auf und hatte in der 65.Minute die Chance zum Anschlusstreffer. Julian Lutz klärt den Ball allerdings kurz vor der Torlinie. Keine 2 Minuten später ist Aminu Mohammed im Tor der Schmöllner allerdings geschlagen. Beim abgefälschten Schuss aus der 2.Reihe ist er chancenlos und es steht nur noch 4:1. Nach einem Foulspiel im Schmöllner Strafraum können die Gäste sogar auf 4:2 verkürzen, doch mehr sollte bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Werner Schumann nicht mehr passieren.