Knoops rückt an die Seite von Engels: SV Wachtberg mit "neuem Co"

– Foto: Lehmacher

Nach über sieben Jahren bei der Reserve übernimmt Michael Knoops zur Rückrunde eine neue Aufgabe beim SV Wachtberg. Der 51-Jährige wechselt von der zweiten Mannschaft als Co-Trainer zur ersten Mannschaft und unterstützt dort künftig Patric Engels.

Knoops hatte die Geschicke der zweiten Mannschaft über mehr als sieben Jahre geprägt und war in dieser Zeit weit mehr als nur Trainer. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team sportlich wie menschlich kontinuierlich weiter. Verlässlichkeit, klare Haltung und eine hohe Identifikation mit dem Verein zeichneten seine Arbeit aus – Eigenschaften, die ihm im Klub große Wertschätzung einbrachten. Die zweite Mannschaft steht aktuell als Tabellenachter der Kreisliga B2 Bonn solide im Mittelfeld.

Nun folgt für den 51-Jährigen der nächste Schritt. Zur Rückrunde rückt Knoops in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf, die nach dem Abstieg aus der Bezirksliga aktuell auf Platz 4 der Kreisliga A Bonn steht. Der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt lediglich vier Punkte, Spitzenreiter SSV Bornheim II ist acht Zähler entfernt.