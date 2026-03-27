Knöpft die SG Adlhausen/Langquaid II dem Vierten einen Punkt ab?

Türkspor Mainburg in Adlhausen in der Favoritenrolle ---- Eine recht knappe wie auch unnötige 3:2-Niederlage kassierten die SGler in der Vorrunde bei Türkspor in der Hallertau, denn erst in der Nachspielzeit fiel der Siegtreffer für die zweimal in Rückstand geratene Elf von Trainer Ömer Tan. Dies soll den Laabertalern in einer ähnlichen Situation nicht erneut passieren, zumal sie dieses Mal auf heimische Zuschauerunterstützung zählen können.

Die junge Gastgeber-Mannschaft muss vor allem darauf schauen, dass sie in der Defensive sich stabil und kompromisslos präsentiert, da die Mainburger mit ihren Angreifern Emre Arslan (8 Tore/3 Assists), Ömer Kilik (4/3), Gazi Arslan (4/0), Ibrahim Emet (3/1) und Furkan Altuntas (3/0) nicht lange fackeln.

Die bisher erzielten 18 Treffer - die Hauptschützen waren Veit Dürmeier (5), Altin Berisha, Bastian Blenke, Sebastian Renner und Tim Schultes (je 2) - lassen den Schluss zu, dass der erfolgreiche Abschlus (noch) nicht zu den großen Stärken der Niedermeier-/Schuster-Mannschaft zählt. Warum soll der Knoten nicht ausgerechnet in dieser Partie platzen? Mit dem dritten Heim-Dreier könnte der Tabellenvordermann SG Attenhofen/Walkertshofen II überholt werden.