Knödler übernimmt für Brauns: Trainerwechsel beim 1.FC Stern II

Nur zwei Siege, aber elf Niederlagen aus 15 Saisonspielen: Der 1.FC Stern sah die Perspektive seines Unterbaus als stark gefährdet an und musste handeln. „Wir stecken in einer sportlichen Stagnation und wollen den Bock umstoßen, um noch in dieser Saison neues Leben in die Zweite Mannschaft zu bringen“, begründet Sportvorstand Helmut Pfeifer den schwierigen Schritt. Nichtsdestotrotz würdigte er das Engagement von Maik Brauns in den zurückliegenden 14 Monaten: „Ich weiß, dass das emotional für ihn schwer ist. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und dass er bald wieder eine neue Trainerstelle findet.“