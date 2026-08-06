Knöchel-Sorge trübt Bremer Testspiel-Erfolg

– Foto: Michael Schneiders

Ein Sieg, der sich nicht wie einer anfühlt: Werder Bremen hat sein drittes Testspiel der Saisonvorbereitung mit 1:0 gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar gewonnen – doch die Freude über den knappen Erfolg wird von der Verletzungssorge um Sarah Ernst überschattet. Die 22-Jährige blieb bereits in der dritten Minute nach einem harten Zweikampf minutenlang auf dem Rasen liegen und musste anschließend mit Schmerzen im Sprunggelenk vom Feld. Wie schwer die Blessur tatsächlich ist, war zunächst unklar. Wie der Weser-Kurier berichtet, soll erst ein Ultraschall an diesem Donnerstag für Klarheit sorgen.

Trainerin Fritzy Kromp nutzte die Partie, um ihrem Kader Spielpraxis zu verschaffen, und veränderte die Startelf im Vergleich zum zuvor deutlichen 4:0-Erfolg gegen PEC Zwolle auf gleich sieben Positionen. Von Beginn an dabei waren unter anderem die Neuzugänge Marie Gmeineder, Elena Mühlemann, Luna Vanzeir und Mei Shimada. Spielerisch blieb die erste Hälfte allerdings blass, nennenswerte Torchancen waren Mangelware – weshalb Kromp zur zweiten Halbzeit die komplette Startformation austauschte.

Für den entscheidenden Moment sorgte am Ende erneut die Japanerin Shimada: Acht Minuten vor Schluss verwertete die 24-Jährige eine Vorlage von Vanzeir platziert ins linke Eck und bescherte den Grün-Weißen damit ihren zweiten Testspielerfolg in Serie. Laut Weser-Kurier zeigte sich Kromp im Anschluss zufrieden mit der Reaktion ihrer Mannschaft und betonte, wie wichtig gerade die gezeigte Widerstandsfähigkeit für die kommende Saison sei.