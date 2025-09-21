Knockout in Überzahl: Lindwedel geht in Rotenburg unter

Insgesamt liefen die Gäste zwar schon schnell einem Rückstand hinterher, waren für die Rotenburger aber immer wieder ein unbequemer Gegner. Als sich Rotenburgs Moritz Schmökel eine Tätlichkeit leistete, schien Lindwedel mit der Schlussviertelstunde trotz des Rückstandes nochmal Oberwasser zu bekommen (75.).

Stattdessen lief Lindwedel dem RSV in Überzahl ins offene Messer, sodass Mohamed Ballo (78., 82.) und Arthur Bossert (81.) mit einem Dreifachschlag schnell die Spannung aus der Partie nahmen. Lindwedel fehlt derzeit die Konstanz, um wieder zur Landesliga-Spitze zu zählen. Als Nächstes steht das Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede auf dem Plan.