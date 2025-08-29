Knockout in der Nachspielzeit: MSV Eisleben jubelt im Derby

Mit einem brisanten Derby wurde am Freitagabend der zweite Spieltag in der Landesklasse 5 eröffnet. Der SV Eintracht Lüttchendorf hatte den MSV Eisleben zu Gast.

Anders als in den vergangenen drei Duellen in der Landesliga ging dieses Mal der MSV Eisleben als Sieger vom Platz. Vor 324 Zuschauern hatten Yan Shtyrbu (24.) und Jannik Twardy (59.) den MSV auf Kurs gebracht. Zwar durften die Lüttchendorfer nach dem Anschlusstreffer durch Martin Fiebiger (72.) noch einmal hoffen, in einer heißen Schlussphase sorgte dann allerdings Tom Seidemann mit einem verwandelten Strafstoß für den Knockout (90.+2).

Weiter geht es mit sechs Paarungen am Sonnabend. Aufsteiger Turbine Halle II empfängt den SV Blau-Weiß Dölau zum Reserven-Duell, der BSV Halle-Ammendorf II als dritte Zweitvertretung aus der Saalestadt die SG Reußen. Der FC Halle-Neustadt bekommt Besuch vom SV Romonta Stedten, der 1. SV Sennewitz reist nach dem überaus positiven Auftakt zum SV Höhnstedt und der Zörbiger FC trifft auf den FC Hettstedt. Derweil hat Aufsteiger FC Eintracht Köthen mit dem Gastspiel beim SSV 90 Landsberg die nächste schwere Prüfung vor der Brust.

Heute, 15:00 Uhr SSV 90 Landsberg Landsberg FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 15:00 live PUSH

