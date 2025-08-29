 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Nataly Binnenböse

Knockout in der Nachspielzeit: MSV Eisleben jubelt im Derby

Landesklasse 5 +++ Die Übersicht aller Begegnungen am zweiten Spieltag

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 5
Lüttchendorf
Ammendorf II
Landsberg
Reußen

Mit einem brisanten Derby wurde am Freitagabend der zweite Spieltag in der Landesklasse 5 eröffnet. Der SV Eintracht Lüttchendorf hatte den MSV Eisleben zu Gast.

  • Mit "Klick auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
3
Abpfiff

Anders als in den vergangenen drei Duellen in der Landesliga ging dieses Mal der MSV Eisleben als Sieger vom Platz. Vor 324 Zuschauern hatten Yan Shtyrbu (24.) und Jannik Twardy (59.) den MSV auf Kurs gebracht. Zwar durften die Lüttchendorfer nach dem Anschlusstreffer durch Martin Fiebiger (72.) noch einmal hoffen, in einer heißen Schlussphase sorgte dann allerdings Tom Seidemann mit einem verwandelten Strafstoß für den Knockout (90.+2).

---

Weiter geht es mit sechs Paarungen am Sonnabend. Aufsteiger Turbine Halle II empfängt den SV Blau-Weiß Dölau zum Reserven-Duell, der BSV Halle-Ammendorf II als dritte Zweitvertretung aus der Saalestadt die SG Reußen. Der FC Halle-Neustadt bekommt Besuch vom SV Romonta Stedten, der 1. SV Sennewitz reist nach dem überaus positiven Auftakt zum SV Höhnstedt und der Zörbiger FC trifft auf den FC Hettstedt. Derweil hat Aufsteiger FC Eintracht Köthen mit dem Gastspiel beim SSV 90 Landsberg die nächste schwere Prüfung vor der Brust.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
12:30live

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SG Reußen
SG ReußenReußen
13:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
15:00live

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 029.8.2025, 22:00 Uhr
Kevin GehringAutor