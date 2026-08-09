Knockout in der Nachspielzeit: LSK verliert zum Oberliga-Auftakt

– Foto: Lennart Blömer

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat trotz viel Aufwand keine Punkte aus Braunschweig mit auf die Heimreise genommen. Beim Oberliga-Auftakt unterlagen die Salzstädter der Zweitliga-Reserve mit 2:3, nachdem sich die Gastgeber eines Last-Minute-Treffers bedienten.

Nach einem guten Auftakt kam Eintracht Braunschweig II durch eine Volleyabnahme von Amer Buljubasic zur Führung (23.). Anschließend lieferten sich die beiden Duellanten einen offenen Schlagabtausch, bei dem keine weiteren Treffer heraussprangen. Nach dem Seitenwechsel fand der LSK durch ein Eigentor von Raffael Ziegele beim Klärungsversuch zum Ausgleich (53.).

Nur zwei Zeigerumdrehungen später jubelten aber doch schon wieder die Braunschweiger. Jona Renner brachte eine Flanke am zweiten Pfosten im Kasten unter (55.). Nun waren die Gäste wieder an der Reihe, die nach einem Strafstoß durch Nico Hübner ausglichen (62.). Als die Zeichen bereits auf Punkteteilung standen, hämmerte Arda Aksac die Kugel unhaltbar in die Maschen (90.+8).