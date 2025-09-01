Knockout in der 93ten – Palzing verliert wildes Spiel in Gaimersheim

Die Schlussphase zwischen Gaimersheim und Palzing liest sich wie ein Drama – nach der 3:2-Führung für die Gäste schlägt der TSV doppelt zurück.

Palzing – Wie bitter kann eine Niederlage ausfallen? Die Fußballer des SVA Palzing erwischten in Gaimersheim den besseren Start, sahen nach einem turbulenten Spielverlauf kurz vor Schluss schon wie die sicheren Sieger aus – und standen am Ende doch mit leeren Händen da. Der Bezirksliga-Aufsteiger hat beim TSV Gaimersheim mit 3:4 (2:1) verloren.

Die Gäste begannen mutig und setzten früh Akzente. Und belohnt wurde der couragierte Auftritt bereits in der sechsten Minute: Ivan Rakonic war nach einem langen Ball schneller als Gaimersheims Keeper und legte ins Zentrum, wo ein Verteidiger zu kurz klärte. Andre Bauer traf aus 16 Metern ins leere Tor. Und es kam noch besser aus Sicht des SVA: Rakonic selbst erhöhte mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze auf 2:0 (18.).

Alles schien in Richtung des ersten Saisonsiegs zu laufen. Doch dann schlug Gaimersheim zurück: Ein Freistoß von Hakan Düzgün segelte aus dem Halbfeld ins lange Eck (34.) – SVA-Keeper Matea Kostic sah dabei unglücklich aus. Bis zur Halbzeitpause hielten die Palzinger den Vorsprung, doch die Sicherheit war dahin.

„Besonders in der zweiten Spielhälfte haben wir unsere schlechteste Leistung seit meinem Amtsantritt gezeigt“, haderte Trainer Enes Mehmedovic später. „Fußball lebt von Einsatz, Konzentration und Zusammenhalt – all das hat uns gefehlt.“ Kurz nach Wiederanpfiff netzte Nico von Swiontek Brzezinski zum 2:2 ein (47.).

Palzing wankte, rettete sich aber bis in die Schlussphase. Da schien auf einmal der befreiende erste Saisonsieg möglich: Nach einem Konter brachte Michael Tafelmaier die Gäste in der 87. Minute erneut in Führung. Doch was folgte, war ein Albtraum: Erst glich Düzgün postwendend aus (88.), bevor Brzezinski in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer das Spiel endgültig drehte.

„Mit so einer Defensivleistung haben wir in der Bezirksliga nichts verloren“, sagte Mehmedovic schonungslos. „Das müssen wir offen ansprechen und gemeinsam daran arbeiten, damit wir wieder das zeigen, wofür wir eigentlich stehen.“