Knock-out in der Nachspielzeit...

Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II verpasste am kalten Sonntag das wärmende Gefühl, nicht als Verlierer vom Platz gehen zu müssen. Nach dem 0:2, mit begünstigt durch zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, zeigte man Moral, Glaube und Energie. So kam man zum Ausgleich, ehe man in der Nachspielzeit den Knock-out hinnehmen musste – so bitter für die Jungs…

In der 10.Spielminute nahm der SG Wyhl/Endingen/Sasbach-Keeper Marco Krüger den Ball auf. So weit, so gut. Er schaute nach rechts und nach links, ehe ein Pfiff ertönte. Der Referee zeigte an, dass die 8-Sekunden Regel verstrichen sei und zeigte einen Eckball an. Niemals waren dies 8 Sekunden ! Danach: Eckball, Kopfball, Tor.

Die Hausherren kämpften sich ins Spiel und hatten durch Marco Mengoli`s Kopfball die erste Tormöglichkeit. Danach übernahmen die Gäste immer mehr die Kontrolle. Die Kaiserstühler standen defensiv insgesamt recht stabil, dennoch musste Marco Krüger einen Wahnsinnsreflex auspacken. Den Nachschuss konnte Marco Mengoli mit Brummschädel auf der Linie klären. Offensiv verloren die Gastgeber zu früh den Ball. Wenn der Ball erobert wurde, wurden falsche Laufwege angeboten, so dass der Ballführer keinen Abnehmer fand.

Kurz nach Wiederanpfiff rückte der Schiedsrichter wieder in den Fokus. Ein SG Freiamt-Ottoschwanden-Angreifer wurde tief geschickt. Dieser befand sich mind. 2 Meter im Abseits. Ohne Vereinsbrille: Ich und weitere Zuschauer standen genau auf der Höhe des startenden Stürmers. Dieser befand sich klar tiefer als der letzte Abwehrspieler. Der Angreifer lief seitlich auf Marco zu und scheiterte. Doch der Nachschuss ging in Richtung Toreck. Marco Mengoli versuchte auf der Linie noch zu klären, doch er hatte keine Chance mehr den Einschlag zu verhindern – 0:2 (50.). Die Gäste waren insgesamt das bessere Team mit der besseren Struktur, Passspiel und mehr Abschlüssen. Dennoch ist der 0:2 Rückstand in der Entstehung sehr bitter für die tapferen Kaiserstühler.

Kurz darauf konnte SG W/E/S-Torwart Marco Krüger mit einem sensationellen Reflex das 0:3 und damit die frühzeitige Entscheidung verhindern. Denn nur ein paar Minuten später gelang den Hausherren der Anschlusstreffer – back in the game. Nach einem Abwurf des Gästekeepers, konnte Leon Schlipf den Verteidiger überraschen und ihm den Ball abluchsen. Er lief auf das Gehäuse zu und schob den Ball flach ins kurze Eck – 1:2 (55.). Nur ein paar Minuten später hatte Markus Schwehr den Ausgleich auf dem Kopf. Nach guter Flanke von Sven-Uwe Günther konnte, sich Markus im Luftzweikampf durchsetzen und den Ball köpfen. Leider zischte dieser knapp am langen Pfosten vorbei. Die Gastgeber waren offensiv besser in der Partie, was teilweise auf Kosten der Defensive ging. Ist aber auch logisch bei dem Spielstand. Marco Krüger war immer wieder im Brennpunkt und konnte insgesamt einige tolle und schwierige Paraden auspacken – sensationell ! Wenn man bedenkt: Er ist nur Backup vom Backup vom Backup - ohne Trainingseinheiten. Und dann (nicht das erste Mal) solche Paraden auszupacken, das ist schon außergewöhnlich !

Das Spielende naht...Jan Lamprecht konnte einen strammen Freistoß aus 25 Metern aufs Tor bringen. Doch der Gästetorwart konnte den Schuss aus dem Eck kratzen. Doch dann fiel der umjubelte und auch verdiente Ausgleich (86.). Jan Lamprecht drosch den Ball in den Strafraum. Eine Mischung aus Flanke und Befreiungsschlag. Der Ball fiel vom Himmel und Sven-Uwe Günther auf den Kopf. Dieser hatte die Übersicht und platzierte das Spielgerät an den Innenpfosten und rein – geiles Ding ! Der Punktgewinn war zum Greifen nah, ehe die SG Freiamt-Ottoschwanden in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen konnte (91.). Nach einem Ballgewinn liefen die Gäste auf die Abwehrkette zu. Irgendwie waren die Hausherren zu weit aufgerückt und unorganisiert. Das darf in den Nachspielzeit eigentlich so nicht passieren. Der Angreifer gelangte in den Strafraum. Sein Schuss konnte zunächst grätschend geblockt werden, doch der Ball fiel seitlich Fabio Reinbold vor die Füße. Dieser wurde erst in der 80.Spielminute eingewechselt. Doch man erkannte gleich das dieser Technik und Tempo aufs Spielfeld brachte. Instinktiv schlenzte er den Ball am chancenlosen Marco vorbei, hoch ins lange Eck – 2:3...So bitter, game over !

Fazit

Nach dem unglücklichem 0:2 Rückstand kämpften sich die Gastgeber, gegen alle Widerstände, zurück ins Spiel. So erreichte man das 2:2, ehe die bittere Schlusspointe fiel. Die Gäste hatten zwar die bessere Spielanlage und mehr Abschlüsse, dennoch wäre ein Unentschieden aufgrund des Comebacks und der Einsatzbereitschaft nicht unverdient gewesen. Aber der Fußballgott machte wahrscheinlich den sonntäglichen Mittagsschlaf...Trotzdem war es nach der Klatsche aus der Vorwoche ein positives Signal, auf dem man aufbauen kann.

Am kommenden Wochenende ist die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II spielfrei.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)