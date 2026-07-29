Knock-Out durch Doppelschlag kurz vor der Pause

xds. Am 2. Spieltag der Bezirksliga-Süd musste die Spielvereinigung eine verdiente 2:0 (2:0)-Auswärtsniederlage beim TV Parsberg hinnehmen. Hierbei fiel die Entscheidung innerhalb von drei unkonzentrierten Minuten kurz vor der Halbzeitpause. Nach einem von David Morgenschweis stark gehaltenen Foulelfmeter war die Hainsackerer Elf nicht auf der Höhe und kassierte den ersten Gegentreffer durch Luis Ruppert (41.). Nur zwei Minuten später nutzte Florian Höllrigl einen weiteren Fehler eiskalt zum 0:2 (43.). Da die Schneider-Elf nach vorne über die gesamte Spielzeit zu harmlos blieb, musste man die Heimreise von der Hatzengrün ohne Punkte antreten.