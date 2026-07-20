Knisternde Derbys eröffnen Saison 26/27 in den Kreisligen

Wieder zahlreich begleiten werden die Fans des TSV Lindberg ihr Team zum ewig reizvollen Derby beim SC Zwiesel. – Foto: Helmut Weiderer

Die 4 niederbayerischen Kreisligen starten mit einer Neuerung in die Spielzeit 2026/27. Die Kreisliga Straubing gibt es nicht mehr, dafür wieder eine Kreisliga Bayerwald. Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss. Wir geben euch einen Überblick über den ersten Spieltag:

Die Kreisliga Passau legt mit einigen interessanten Derbys los: Röhrnbach vs. Eberhardsberg, Titlling vs. SG Saldenburg/Thurmannsbang oder Winzer Hofkirchen - da ist ordentlich Feuer drin!

1. Spieltag Fr., 24.07.26 17:30 Uhr SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg Sa., 25.07.26 13:00 Uhr FC Tittling - SG Saldenburg / Thurmansb. Sa., 25.07.26 15:00 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - FC Egglham Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - DJK Passau West Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SV Perlesreut - FC Sturm Hauzenberg II So., 26.07.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - DJK-SV Dorfbach So., 26.07.26 18:00 Uhr SV Winzer - SV Hofkirchen

Es gibt sie wieder, die Kreisliga Bayerwald! Und die Spieltagsplaner konnten es offensichtlich gar nicht erwarten und haben eines der Saisonhighlights bereits auf den ersten Spieltag terminiert: SC Zwiesel gegen den TSV Lindberg! Das Derby könnte auch dieses Mal wieder für eine vierstellige Kulisse sorgen. Aber auch die Duelle Regen gegen Habischried und Auerbach gegen Niederalteich dürften sicher viele Zuschauer anlocken.

1. Spieltag

Fr., 24.07.26 18:30 Uhr TSV Regen - SV Habischried

Fr., 24.07.26 18:30 Uhr SV Auerbach - SpVgg Niederalteich

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - TSV Lindberg

Sa., 25.07.26 18:00 Uhr SV Haibach - SV Schöfweg

So., 26.07.26 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Geiersthal

So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Langdorf - 1. FC Viechtach

So., 26.07.26 15:00 Uhr TSV Aholming - SV Prackenbach

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Wie haben der SV Sallach und der TV Geisenhausen den Abstieg aus der Bezirksliga verkraftet? Beide starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Aufsteiger Münchnerau freut sich auf seine Heimpremiere gegen den traditionsreichen TSV Ergoldsbach.

1. Spieltag

Sa., 25.07.26 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast

Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SV Münchnerau-La - TSV Ergoldsbach

So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Mallersdorf/Grafentraubach

So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Sallach - SG WiBiKi

So., 26.07.26 16:00 Uhr TV Geisenhausen - SG Offenstetten / Rohr

So., 26.07.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Abensberg

So., 26.07.26 16:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - VfR Laberweinting