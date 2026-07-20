Knisternde Derbys eröffnen Saison 26/27 in den Kreisligen

Die 4 niederbayerischen Kreisligen starten mit einer Neuerung in die Spielzeit 2026/27. Die Kreisliga Straubing gibt es nicht mehr, dafür wieder eine Kreisliga Bayerwald. Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss. Wir geben euch einen Überblick über den ersten Spieltag:
Die Kreisliga Passau legt mit einigen interessanten Derbys los: Röhrnbach vs. Eberhardsberg, Titlling vs. SG Saldenburg/Thurmannsbang oder Winzer Hofkirchen - da ist ordentlich Feuer drin!
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 17:30 Uhr SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg
Sa., 25.07.26 13:00 Uhr FC Tittling - SG Saldenburg / Thurmansb.
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - FC Egglham
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - DJK Passau West
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SV Perlesreut - FC Sturm Hauzenberg II
So., 26.07.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - DJK-SV Dorfbach
So., 26.07.26 18:00 Uhr SV Winzer - SV Hofkirchen
Es gibt sie wieder, die Kreisliga Bayerwald! Und die Spieltagsplaner konnten es offensichtlich gar nicht erwarten und haben eines der Saisonhighlights bereits auf den ersten Spieltag terminiert: SC Zwiesel gegen den TSV Lindberg! Das Derby könnte auch dieses Mal wieder für eine vierstellige Kulisse sorgen. Aber auch die Duelle Regen gegen Habischried und Auerbach gegen Niederalteich dürften sicher viele Zuschauer anlocken.
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 18:30 Uhr TSV Regen - SV Habischried
Fr., 24.07.26 18:30 Uhr SV Auerbach - SpVgg Niederalteich
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - TSV Lindberg
Sa., 25.07.26 18:00 Uhr SV Haibach - SV Schöfweg
So., 26.07.26 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Geiersthal
So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Langdorf - 1. FC Viechtach
So., 26.07.26 15:00 Uhr TSV Aholming - SV Prackenbach
Wie haben der SV Sallach und der TV Geisenhausen den Abstieg aus der Bezirksliga verkraftet? Beide starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Aufsteiger Münchnerau freut sich auf seine Heimpremiere gegen den traditionsreichen TSV Ergoldsbach.
1. Spieltag
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SV Münchnerau-La - TSV Ergoldsbach
So., 26.07.26 14:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Sallach - SG WiBiKi
So., 26.07.26 16:00 Uhr TV Geisenhausen - SG Offenstetten / Rohr
So., 26.07.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Abensberg
So., 26.07.26 16:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - VfR Laberweinting
Mit dem ASCK Simbach und der TuS 1860 Pfarrkirchen hat es in der vergangenen Saison zwei Bezirksliga-Urgesteine erwischt - Abstieg in die Kreisliga! Wie die beiden Vereine den Tiefschlag verkraftet haben, das wird spannend zu beobachten sein. Pfarrkirchen ist gleichmal beim Derby in Ulbering voll gefordert!
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 18:45 Uhr ASCK Simbach/Inn - FC Velden-Eberspoint
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Vilsbiburg - SG Dornach / Roßbach
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SG Johannesbr.-Binab.
So., 26.07.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - TuS 1860 Pfarrkirchen
So., 26.07.26 16:00 Uhr SV Hebertsfelden - SV-DJK Wittibreut
So., 26.07.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - TSV 68 Baierbach
So., 26.07.26 17:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - SV Haidlfing