Knipser Heiß beendet Karriere: „Gesundheit nicht aufs Spiel setzen"

Überacker – Eine torreiche Fußball-Karriere endet im Sommer: Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß hängt zum Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel. „Die Ärzte haben mir geraten, meine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen und besser aufzuhören“, begründet der 35-jährige Stürmer seine Entscheidung. Vor allem das Sprunggelenk macht Heiß seit längerer Zeit zu schaffen. Trotzdem sagt er: „Ich bin mit mir im Reinen.“

Ganz vom Fußball lösen will sich der Mammendorfer, der im Landratsamt als Abfallberater arbeitet, dennoch nicht zwingend. Für Überacker kündigt der 35-Jährige aber einen klaren Schnitt an: „Zum Saisonende mache ich hier einen sauberen Cut, sonst schaffe ich den Ausstieg nicht.“ Als reiner Trainer bei den Rot-Weißen weiterzumachen, sähe Heiß kritisch. „Dann heißt es schnell: Kannst du nicht doch noch mal aushelfen?“ Wenn er als Trainer weitermachen sollte, dann nur bei einem neuen Verein.