Knipser aus der Oberliga Hamburg wechselt zu Zweitliga-Klub Olgherto Balliu wechselt von TuRa Harksheide zur U23 der SpVgg Greuther Fürth. Der Offensivspieler soll in der Regionalliga Bayern aufgebaut werden. von red · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

Olgherto Balliu (r.) im Trikot von Greuther Fürth. – Foto: IMAGO / Picture Point

Olgherto Balliu hat den nächsten großen Schritt seiner jungen Laufbahn geschafft. Der 20 Jahre alte Offensivspieler wechselt von TuRa Harksheide zur U23 der SpVgg Greuther Fürth. Damit verlässt einer der auffälligsten Spieler der vergangenen Oberliga Hamburg-Saison den Hamburger Amateurfußball und geht künftig in der Regionalliga Bayern auf Torejagd.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Starker Weg über Niendorf, Berlin und Harksheide Balliu wurde im Nachwuchs des Niendorfer TSV auffällig. In der U19-Regionalliga Nord erzielte er laut FuPa-Datenbank in der Saison 2023/24 13 Tore in zwölf Spielen, dazu kamen sechs Treffer in zwei Partien für die zweite U19. Danach führte ihn der Weg zum Berliner AK, ehe er in der vergangenen Saison bei Harksheide den Durchbruch im Herrenbereich schaffte. Für TuRa absolvierte Balliu 31 Oberliga-Spiele, erzielte 13 Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Insgesamt führt die FuPa-Datenbank für ihn inzwischen 82 Spiele, 43 Tore und sechs Vorlagen. Das ist für einen Spieler seines Alters eine bemerkenswerte Bilanz, zumal Balliu nicht als klassischer Mittelstürmer, sondern im offensiven Mittelfeld eingeordnet wird.

Fürth setzt auf Entwicklung in der U23 Bei Greuther Fürth soll Balliu nun in der U23 aufgebaut werden. Der Schritt ist groß: Aus der Oberliga Hamburg geht es in die Regionalliga Bayern, in das Nachwuchsteam eines Zweitliga-Klubs und damit in ein deutlich professionelleres Umfeld. Für Harksheide ist der Abgang sportlich schmerzhaft, für den Spieler aber eine große Chance. Balliu bringt genau das Profil mit, das für U23-Teams interessant ist: jung, offensiv flexibel, torgefährlich und bereits mit nachgewiesener Herren-Erfahrung. Der Vergleich mit Piet Scobel drängt sich als Orientierungspunkt auf, auch wenn beide Spielertypen unterschiedlich sind. Scobel wechselte aus der Oberliga Hamburg zum 1. FC Nürnberg II, trainierte sich über die U23 näher an die Profis heran, gab später sein Profidebüt und erhielt schließlich einen Profivertrag beim Zweitligisten.