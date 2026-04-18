Knifflige Auswärts-Aufgaben für Ratingens U23 und den SV Hösel

In der Bezirksliga geht es nun, sieben Spiele stehen noch aus, in den spannenden Endspurt. Denn so restlos sind die beiden Ratinger Vertreter, die U23 von Ratingen 04/19 und der SV Hösel, noch nicht gesichert. Beide haben am Wochenende knifflige Auswärts-Aufgaben zu bestreiten gegen Gastgeber, die selbst größte Sorgen haben, die Liga zu halten.
Der SV Hösel muss zum Schlusslicht TSV Meerbusch II (Sonntag, 15.30 Uhr). Der 4:3-Heimerfolg in der Hinrunde war hart umkämpft, und sollte dem SVH erneut ein Dreier gelingen, dürfte die TSV-Reserve endgültig der erste von drei sicheren Absteigern sein. "Und bei uns würde sich die Lage ungemein stabilisieren", sagt dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. Schon jetzt trennen die Höseler stolze zwölf Punkte von der Abstiegszone.
Die personelle Lage hat sich allerdings nicht wesentlich gebessert, denn mit Justin Morr (verletzt), Marius Pauly und Dario Mirosavljevic (gesperrt) fallen drei wichtige Akteure aus. Aber Mark Rueber beruhigt: "Unser Kader ist sehr breit, ich denke, das verkraften wir."
Die Ratinger U23 bezog zuletzt zwei Niederlagen, sie scheinen aber verkraftbar zu sein. Beim Gastgeber TV Kalkum-Wittaer am Sonntag, 15.30 Uhr, sieht es brenzliger aus trotz der beachtlichen Ergebnisse zuletzt. In den vergangenen vier Spielen blieb der TVKW unbesiegt und verfügt nun über stolze sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellenkeller. "Es ist doch klar", so der Ratinger Trainer Andreas Voss, "dass Wittlaer nun über uns die nahe Sicherheit anstrebt. Aber wenn wir gewinnen, stellen wir auf 36 Punkte. Damit sollte die Liga schon gesichert sein."
Auch personell ist seine Truppe gegenüber dem vergangenen Spiel gegen den ASV Mettmann (1:2-Heimniederlage) erheblich besser besetzt. Ben Gubsch, Len Brammertz, Urim Rexha, Max Kronauer und der starke Linksfuß Philipp Mokwa sind alle wieder dabei. Zudem möglicherweise der wichtige Oberligaspieler Edin Hadzibajramovic, sollte ihn Cheftrainer Damian Apfeld nicht zeitgleich in der Partie der „Ersten“ beim FC Büderich benötigen.