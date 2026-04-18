Knifflige Auswärts-Aufgaben für Ratingens U23 und den SV Hösel Im Kampf um den Klassenerhalt der Bezirksliga sind weder der SV Hösel noch die U23 von Ratingen 04/19 bereits restlos gesichert. Nun geht es für die einen zum Schlusslicht TSV Meerbusch II und für die anderen zum TV Kalkum-Wittlaer. von RP / Werner Möller · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die U23 Ratingens will sich vom Tabellenkeller absetzen – Foto: Lea Schirrweit

In der Bezirksliga geht es nun, sieben Spiele stehen noch aus, in den spannenden Endspurt. Denn so restlos sind die beiden Ratinger Vertreter, die U23 von Ratingen 04/19 und der SV Hösel, noch nicht gesichert. Beide haben am Wochenende knifflige Auswärts-Aufgaben zu bestreiten gegen Gastgeber, die selbst größte Sorgen haben, die Liga zu halten.

Der SV Hösel muss zum Schlusslicht TSV Meerbusch II (Sonntag, 15.30 Uhr). Der 4:3-Heimerfolg in der Hinrunde war hart umkämpft, und sollte dem SVH erneut ein Dreier gelingen, dürfte die TSV-Reserve endgültig der erste von drei sicheren Absteigern sein. "Und bei uns würde sich die Lage ungemein stabilisieren", sagt dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. Schon jetzt trennen die Höseler stolze zwölf Punkte von der Abstiegszone. Drei wichtige Akteure fallen aus Die personelle Lage hat sich allerdings nicht wesentlich gebessert, denn mit Justin Morr (verletzt), Marius Pauly und Dario Mirosavljevic (gesperrt) fallen drei wichtige Akteure aus. Aber Mark Rueber beruhigt: "Unser Kader ist sehr breit, ich denke, das verkraften wir."