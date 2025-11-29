Der ASV Mettmann muss auf einen Leistungsträger verzichten. – Foto: Markus Becker

Knifflige Aufgaben warten auf den ASV Mettmann Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer fahren nach Grevenbroich und müssen dort besonders auf einen Stürmer achten. Es ist Spiel eins nach der Ankündigung von Trainer Sebastian Pichura, sein Amt in der Winterpause niederzulegen.

1. FC Grevenbroich-Süd – ASV Mettmann. Für den ASV ist es nach der Ankündigung von Sebastian Pichura, seine Trainertätigkeit nach der Hinrunde aus familiären Gründen zu beenden, der erste sportliche Auftritt. Dass sein Team in den drei letzten Begegnungen unter ihm noch einmal Vollgas gibt, daran lässt der Coach keinen Zweifel: „Die Jungs hatten drei, vier Tage Zeit, um meine Entscheidung und die für sie veränderte Ausgangsposition sacken zu lassen. Jetzt gilt der Fokus den restlichen drei Spielen, zunächst der Partie in Grevenbroich“, betont der Übungsleiter vor dem Anstoß am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Hauptstraße.

Da sein Co-Trainer Acar Sar in der Zwischenzeit Gelegenheit hatte, den 1. FC unter die Lupe zu nehmen, sind dessen Spielweise und taktische Ausrichtung schon etwas transparenter. Tatsache ist, dass die Gastgeber als Neunter (21 Punkte) bis hierhin eine passable Saison spielen. „Wir gehen davon aus, dass der Gegner, ähnlich wie zuletzt Dormagen, eher eine kämpferisch betonte, robuste Spielweise bevorzugt. Aber natürlich können die Jungs auch ordentlich kicken. Wie das 2:2 – nach einem 0:2-Rückstand – zuletzt gegen Aufstiegsanwärter Sparta Bilk gezeigt hat", ergänzt Pichura.

Als zweifacher Torschütze zeichnete sich dabei Berkay Köktürk aus. „Berkay ist torgefährlich und vor dem gegnerischen Tor eiskalt“, lobte Trainer Christian Niebel hinterher den 28-jährigen Vollblutstürmer, für den in der laufenden Spielzeit bei neun Einsätzen auch schon wieder die gleiche Anzahl an Treffern notiert sind. Wenige Tage nach dem Sparta-Remis zogen die „Süder“ durch den 4:0-Sieg gegen den A-Kreisligisten SC Grimlinghausen in die nächste Kreispokalrunde ein. Zweifacher Torschütze: Berkay Köktürk. Auch dessen Teamkollegen, den im Sommer vom Landesligisten FC Kosova Düsseldorf gekommenen Resul Ahmeti (fünf Tore), muss die ASV-Defensivabteilung um Kapitän Justus Erkens auf dem Schirm haben. Gleichwohl steht den Einheimischen die gemeinsam mit Sparta Bilk (jeweils 17 Gegentore) zweitbeste Abwehr der Bezirksliga, Gruppe 1, gegenüber. Nur der MSV Düsseldorf kassierte noch drei Treffer weniger. Klare Ansage von Imad Omeirat