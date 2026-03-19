Knifflige Aufgaben für ETV und ETSV Hamburg im Titelrennen

Spieltag 28 in der Oberliga Hamburg: Oben trifft der Eimsbütteler TV auf den USC Paloma, während der ETSV Hamburg bei FC Teutonia 05 Ottensen gefordert ist. Im Keller kämpfen SV Curslack-Neuengamme und FC Türkiye Wilhelmsburg um wichtige Punkte.
Wenn TuRa Harksheide auf den TSV Sasel trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der sowohl der Blick nach oben als auch nach unten möglich ist. Harksheide steht aktuell leicht hinter Sasel, könnte mit einem Heimsieg jedoch aufschließen. Gleichzeitig wäre ein Erfolg für Sasel wichtig, um vielleicht nochmal die Top sechs anzugreifen.
Der FC Teutonia 05 Ottensen empfängt den Tabellenzweiten ETSV Hamburg zu einem der Topspiele des Spieltags. Während Teutonia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den ETSV um deutlich mehr: Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage im Titelrennen weiterhin offen. Ein Auswärtssieg würde den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, während Teutonia mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen könnte. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen.
Mit dem Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und dem USC Paloma steht ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Der Tabellenführer will seine Position verteidigen und den knappen Vorsprung behaupten, während Paloma als Fünfter den Anschluss an die Topteams sucht. Für den ETV geht es darum, die starke Saison fortzusetzen und sich keinen Ausrutscher zu erlauben. Paloma hingegen kann mit einem Erfolg ein deutliches Signal senden und sich im Rennen um die oberen Plätze zurückmelden.
Der TuS Dassendorf gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Niendorfer TSV. Die Gastgeber benötigen einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Niendorf steht im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Die Ausgangslage ist klar: Dassendorf hat die größeren Ambitionen, doch Niendorf wird alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.
Wenn der SV Curslack-Neuengamme auf den FC Türkiye Wilhelmsburg trifft, steht ein direktes Duell im Tabellenkeller an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, wobei Curslack als Tabellenletzter besonders unter Druck steht. Türkiye hat etwas mehr Luft, darf sich aber ebenfalls keine längere Negativserie erlauben. Ein Sieg könnte für beide Seiten enorm wichtig sein, um neue beziehungsweise im Falle des Schlusslichts die letze Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden.
Der HEBC Hamburg empfängt den SC Victoria, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Während Victoria den Anschluss an die Spitzengruppe wahren möchte, geht es für HEBC darum, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade Heimspiele bieten für Teams aus dem unteren Tabellenbereich immer wieder Chancen, wichtige Punkte zu holen. Victoria wird dennoch mit klaren Ambitionen in die Partie gehen.
Aufsteiger HT 16 empfängt den TSV Buchholz 08 und geht mit einer starken Form in das Duell. Die Gastgeber haben sich im Laufe der Saison stabilisiert und befinden sich inzwischen im gesicherten Mittelfeld. Buchholz hingegen steckt tiefer im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für HT 16 bietet sich die Möglichkeit, den positiven Trend fortzusetzen, während Buchholz unter Druck steht, Zählbares mitzunehmen. Torreich waren zuletzt beide Klubs unterwegs.
22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Di., 24.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
29. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV
So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe
So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16
So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
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