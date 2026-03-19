 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Knifflige Aufgaben für ETV und ETSV Hamburg im Titelrennen

Spitzenspiele, Kellerduelle und jede Menge Brisanz: Der 28. Spieltag der Oberliga Hamburg bietet mit Eimsbütteler TV - USC Paloma, FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg und dem Kellerduell in Curslack gleich mehrere richtungsweisende Partien.

von red · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser
Kampf um die Spitze!
Kampf um die Spitze! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Spieltag 28 in der Oberliga Hamburg: Oben trifft der Eimsbütteler TV auf den USC Paloma, während der ETSV Hamburg bei FC Teutonia 05 Ottensen gefordert ist. Im Keller kämpfen SV Curslack-Neuengamme und FC Türkiye Wilhelmsburg um wichtige Punkte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Pflichtaufgabe für Süderelbe - Halstenbek unter Zugzwang

Morgen, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:30
Der FC Süderelbe geht als Favorit in das Heimspiel gegen den SV Halstenbek-Rellingen, der tief im Tabellenkeller steckt. Während Süderelbe mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert und den Blick eher nach oben richten kann, ist die Lage für Halstenbek deutlich angespannter. Mit nur elf Zählern steht das Team auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte, um überhaupt noch Anschluss zu halten. Für Süderelbe bietet sich die Chance, den Abstand nach unten weiter auszubauen, während Halstenbek kaum noch Spielraum für Rückschläge hat.

Mittelfeldduell mit offenem Ausgang in Harksheide

Morgen, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:30

Wenn TuRa Harksheide auf den TSV Sasel trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der sowohl der Blick nach oben als auch nach unten möglich ist. Harksheide steht aktuell leicht hinter Sasel, könnte mit einem Heimsieg jedoch aufschließen. Gleichzeitig wäre ein Erfolg für Sasel wichtig, um vielleicht nochmal die Top sechs anzugreifen.

Topspiel in Ottensen - ETSV jagt die Spitze

Morgen, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:45live

Der FC Teutonia 05 Ottensen empfängt den Tabellenzweiten ETSV Hamburg zu einem der Topspiele des Spieltags. Während Teutonia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den ETSV um deutlich mehr: Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage im Titelrennen weiterhin offen. Ein Auswärtssieg würde den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, während Teutonia mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen könnte. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen.

Verfolgerduell an der Spitze: ETV gegen Paloma

Morgen, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:45

Mit dem Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und dem USC Paloma steht ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Der Tabellenführer will seine Position verteidigen und den knappen Vorsprung behaupten, während Paloma als Fünfter den Anschluss an die Topteams sucht. Für den ETV geht es darum, die starke Saison fortzusetzen und sich keinen Ausrutscher zu erlauben. Paloma hingegen kann mit einem Erfolg ein deutliches Signal senden und sich im Rennen um die oberen Plätze zurückmelden.

Dassendorf will im Titelrennen dranbleiben

Sa., 21.03.2026, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
13:00live

Der TuS Dassendorf gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Niendorfer TSV. Die Gastgeber benötigen einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Niendorf steht im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Die Ausgangslage ist klar: Dassendorf hat die größeren Ambitionen, doch Niendorf wird alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.

Kellerduell mit hoher Bedeutung in Curslack

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
15:00

Wenn der SV Curslack-Neuengamme auf den FC Türkiye Wilhelmsburg trifft, steht ein direktes Duell im Tabellenkeller an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, wobei Curslack als Tabellenletzter besonders unter Druck steht. Türkiye hat etwas mehr Luft, darf sich aber ebenfalls keine längere Negativserie erlauben. Ein Sieg könnte für beide Seiten enorm wichtig sein, um neue beziehungsweise im Falle des Schlusslichts die letze Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden.

Victoria will oben dranbleiben - HEBC braucht Punkte

So., 22.03.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
10:45live

Der HEBC Hamburg empfängt den SC Victoria, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Während Victoria den Anschluss an die Spitzengruppe wahren möchte, geht es für HEBC darum, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade Heimspiele bieten für Teams aus dem unteren Tabellenbereich immer wieder Chancen, wichtige Punkte zu holen. Victoria wird dennoch mit klaren Ambitionen in die Partie gehen.

Formstarkes HT 16 trifft auf Buchholz

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
12:30live

Aufsteiger HT 16 empfängt den TSV Buchholz 08 und geht mit einer starken Form in das Duell. Die Gastgeber haben sich im Laufe der Saison stabilisiert und befinden sich inzwischen im gesicherten Mittelfeld. Buchholz hingegen steckt tiefer im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für HT 16 bietet sich die Möglichkeit, den positiven Trend fortzusetzen, während Buchholz unter Druck steht, Zählbares mitzunehmen. Torreich waren zuletzt beide Klubs unterwegs.

Unteres Mittelfeld im direkten Duell

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
14:30

Der FK Nikola Tesla trifft auf SC Vorwärts/Wacker Billstedt - zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld der Tabelle bewegen. Beide Mannschaften haben ein Polster auf die Abstiegsplätze, können sich jedoch noch nicht in Sicherheit wiegen. Entsprechend wichtig ist das direkte Duell, um sich weiter Luft zu verschaffen. Ein Sieg würde die Situation deutlich entspannen, während eine Niederlage den Blick wieder stärker nach unten richten könnte.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Di., 24.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe

29. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV
So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe
So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16
So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg