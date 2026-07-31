Knifflige Aufgabe souverän gelöst

Die Eppinger (weiß) haben bereits am Freitagabend ihr Achtelfinalticket gelöst (Archivfoto). – Foto: Berthold Gebhard

Der VfB Eppingen hat sich keinerlei Blöße gegeben und ist am Freitagabend mit einem Sieg beim TSV Tauberbischofsheim ins Achtelfinale des badischen Pokals eingezogen. Die Tore beim 3:0-Sieg erzielten Dejan Tomic (35.) und Binak Elshanaj (85.). Das 1:0 war ein Eigentor der Gastgeber (19.).

Drei Sinsheimer Fußballklubs stehen in der dritten Runde des Badischen Pokals. Das ist kein schlechter Wert und da mit dem Kreisligisten Türkspor Eppingen und dem Verbandsligisten FC Zuzenhausen zwei davon sogar direkt aufeinandertreffen, ist ein Achtelfinalteilnehmer schon jetzt fix. Nummer zwei könnte der VfB Eppingen werden, der eine weite Anfahrt zum TSV Tauberbischofsheim vor sich hat.

Die Grundlagen dafür sowie für den in zwei Wochen folgenden Saisonstart mit dem Derby in Zuzenhausen sind gelegt. Das Trainingslager vor Wochenfrist in Gerchsheim diente dem taktischen Feinschliff und dem Teambuilding gleichermaßen. Rein terminlich gesehen wäre das Gastspiel in Tauberbischofsheim eine Woche früher daher passender gewesen, da Gerchsheim gerade einmal 15 Kilometer entfernt liegt.

Jene Fahrt nehmen die Fachwerkstädter bereits am Freitagnachmittag auf sich (Anpfiff, 19.30 Uhr). "Tauberbischofsheim hat angefragt, ob wir vorverlegen möchten und dem haben wir zugestimmt", sagt David Pfeiffer. Der VfB-Trainer will den Achtelfinaleinzug also frühzeitig klarmachen und dann ein freies Wochenende in Aussicht haben. Er ist aber erfahren genug, um zu wissen, dass solche Auswärtsspiele immer extrem knifflig sind. Nichtsdestotrotz hält er fest: "Wir müssen nicht drumherum reden, dass wir als Favorit dorthin fahren und wir werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen."

Das Zweitrundenduell war dennoch ein wichtiger Erfolg für die Eppinger. "Wir haben aus meiner Sicht über große Teile das Spiel und den Gegner dominiert sowie viel wie auch guten Ballbesitz gehabt", blickt Pfeiffer ein letztes Mal zufrieden auf das 2:0 gegen den Ligakonkurrenten DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal zurück, fand dabei aber, wie es sich für einen engagierten Trainer gehört, auch Verbesserungspotenzial, "bei zwei, drei Ballverlusten standen wir ein bisschen zu offen, dann hat uns aber unser Keeper gerettet."

Nun zählt wenig überraschend nur Tauberbischofsheim, auch deshalb verbietet es sich laut Pfeiffer schon jetzt Richtung Achtelfinale zu schielen. Die RNZ hat es dennoch getan und entdeckt, dass mit dem Sieger der Partie SpVgg Neckarsteinach gegen SV Osterburken ein durchaus schlagbarer Kontrahent warten würde. Der Viertelfinaleinzug ist folglich zum Greifen nah für den VfB und dann würde neu ausgelost werden.

Eine vergleichsweise angenehme Auslosung hat der FC Zuzenhausen erwischt. Nach den Siegen gegen die unterklassigen FC Germania Meckesheim-Mönchzell (5:1) und den ASC Neuenheim (3:1), folgt am Sonntag das kreisinterne Gastspiel bei Türkspor Eppingen. Sollte dort der erwartete Sieg gelingen, würde es im Achtelfinale entweder gegen den SV Kickers Büchig oder den 1.FC Ersingen, folglich erneut ein unterklassiges Team, gehen.

"Das Ziel sieht auf jeden Fall so aus, dass ein Ausscheiden erst gegen einen höherklassigen Gegner akzeptabel wäre", sagt Andreas Bürger. Der Zuze-Coach zeigt sich angetan von den ersten 35 Minuten seiner Elf am Dienstag gegen Neuenheim, "das war richtig, richtig gut", danach bemängelte er, "dass wir irgendwie die Geduld verloren haben."

Der 3:1-Erfolg geriet dennoch nicht in Gefahr, einziger Wermutstropfen: Yannick Heinlein sah während eines gegnerischen Konters aufgrund eines groben Foulspiels die Rote Karte. Richtung Ligastart am 14. August gegen Eppingen hofft sein Coach, "dass wir im Pokal eine Runde weiterkommen, "Yonne" eine Zwei-Spiele-Sperre bekommt und dann im Saisoneröffnungsspiel auflaufen darf."

Für Türkspor Eppingen wäre ein Weiterkommen gegen "Zuze" schlichtweg eine Sensation. Dass der sang- und klanglose Landesliga-Absteiger mit seinem neuen Trainer Ali Brim alles andere als eine gebrochene Mannschaft, hat sie in den ersten beiden Pokalrunden eindrucksvoll nachgewiesen. Zuerst gelang gegen den Landesligisten SpVgg 06 Ketsch ein 4:2-Coup nach Verlängerung, ehe eine verrückte Schlussphase mit zwei eigenen Toren in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg über den VfB Epfenbach sorgte. In der Kreisliga-Saison 2026/27 könnte Türkspor durchaus eine gute Rolle im vorderen Tabellendrittel spielen. Jetzt steht aber erst einmal am Sonntag das Bonusspiel gegen den Verbandsligisten aus Zuzenhausen an.

Allzu große Hoffnungen auf die Sensation gibt es allerdings nicht. "Jetzt hat die Urlaubsphase voll bei uns eingeschlagen", verrät Ali Brim. Der Türkspor-Coach ist selbst nicht da und darüber hinaus müssen einige Spieler passen. "Das ist jetzt einfach so, für die, die da sind wird es aber ein großes Erlebnis werden sich mit Zuzenhausen messen zu dürfen", stellt Brim klar. Da die Drittrundenpartie im badischen Pokal Vorrang hat, wurde zudem der Auftakt im Kreispokal beim FC Weiler auf den kommenden Mittwoch (Anpfiff, 19.30 Uhr) verschoben.