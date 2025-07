Knifflige Aufgabe im Lokalderby: Kirchheim empfängt Dornach

Gerade einmal elf Autominuten sind’s von der Sportanlage des SV Dornach zur Sportanlage am Merowinger Hof, wo die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC an diesem Dienstag (19.30 Uhr) den benachbarten Aufsteiger empfangen. Während der KSC seinen Saisonauftakt via Social Media als „DAS Derby“ ankündigt und auf „volle Unterstützung von der Seitenlinie“ zählt, haben die Dornacher mit dem 2:1 gegen den FC Schwabing gleich bei ihrer Landesliga-Premiere den ersten Sieg eingefahren und wollen mindestens wieder die 305 Zuschauer mobilisieren, die diesen Erfolg miterlebt haben.

Größere Baustellen macht Toy derzeit nicht in seinem Kader aus. Zwar seien einige Spieler – unter anderem Luis Sako, Niklas Karlin, Gonzalo Lopez Guerena – verletzt noch länger außen vor oder hätten wegen Urlaub respektive beruflicher Verpflichtungen noch Trainingsrückstand, doch insgesamt sei das Team auf einem guten Weg. „Die Neuen haben sich super eingefügt, besser kann ich’s mir gar nicht wünschen. Jetzt gilt es, dass der eine oder andere noch ein bisschen aufholt und wir unseren Rhythmus finden“, so Toy.

Die Dornen sind in guter Form, lieferten mit dem 2:0 beim Bayernligisten Ismaning schon eine beachtliche Generalprobe ab, erzielten in jedem ihrer sechs Testspiele jeweils zwei Tore und überzeugten trotz umgebauter Defensive gegen Schwabing mit einer sicheren Abwehr. „Wir nehmen die Favoritenrolle gerne an“, sagte KSC-Coach Toy, der in der neuen Saison mit seiner Elf „besser abschneiden“ will als zuletzt – im Jahr eins nach dem Bayernliga-Abstieg wurden die Kirchheimer Achter.

Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel, liegt fünf Monate zurück und endete mit einem 7:0-Erfolg des Kirchheimer SC. Bei den Pflichtspielen spricht die Bilanz (7:3) der letzten 20 Jahre für die Gastgeber. Zuletzt ging’s am 18. Mai 2019 um Bezirksliga-Punkte, und der KSC gewann 3:2. (guv)

Voraussichtliche Aufstellungen Kirchheimer SC: Kolbe – Zielke, Bachleitner, Schneider, Branco De Brito – Benrabh, Zabolotnyi, Flohrs – Reilhac, Gremm (Prokoph), Vollmann (Mauerer) SV Dornach: Bertic – Reiter, Mrowczynski, Albers, Hamdard – Aicher, Rexhaj, Soheili, Partenfelder – Ring – Bozoglu