Knifflige Aufgabe für Oberpleis - Inoffizieller Titel im Mittelfeld

Trainer Wolfgang Schlösser und TuRa Germania Oberdrees will dem Spitzenreiter Paroli bieten – Foto: LaBima

Der TuS 05 Oberpleis scheint in Staffel 2 der Bezirksliga aktuell über den Dingen zu schweben. Mit zwei Siegen und einem Remis in der Rückrunde führt der Absteiger aus dem vergangenen Sommer die Liga mit sieben Punkten Vorsprung an. Die Verfolger um Blau-Weiß Friesdorf und Hertha Rheidt brauchen Ausrutscher des TuS, damit es noch einmal richtig spannend wird. An diesem Wochenende liegt die Hoffnung beim Tabellenfünften TuRa Germania Oberdrees.

Hinspiel macht Oberdrees wenig Mut

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuRa Germania Oberdrees Oberdrees TuS 05 Oberpleis Oberpleis 15:00 PUSH



So viel vorneweg: Das Hinspiel macht nicht gerade Hoffnung auf ein spannendes Duell. Ende September setzte sich der Tabellenführer ganz souverän mit 5:1 gegen Oberdrees durch. Und trotzdem zeigt der Saisonverlauf, dass der TuRa dagegen halten kann. Mit 28 Zählern und Platz fünf hat sich der Vorjahresachte im oberen Mittelfeld festgebissen. Gegen den Spitzenreiter bräuchte es nach dem 0:2 gegen den MSV Bonn in der Vorwoche aber eine Glanzleistung. Wer ist der beste Aufsteiger? So viel vorneweg: Das Hinspiel macht nicht gerade Hoffnung auf ein spannendes Duell. Ende September setzte sich der Tabellenführer ganz souverän mit 5:1 gegen Oberdrees durch. Und trotzdem zeigt der Saisonverlauf, dass der TuRa dagegen halten kann. Mit 28 Zählern und Platz fünf hat sich der Vorjahresachte im oberen Mittelfeld festgebissen. Gegen den Spitzenreiter bräuchte es nach dem 0:2 gegen den MSV Bonn in der Vorwoche aber eine Glanzleistung.



Die Partie zwischen dem SV Leuscheid und dem SV Rot-Weiß Merl ist das Duell zweier Aufsteiger, die beide eine richtig gute Runde in der neuen Liga spielen. Merl war zur Winterpause sogar Vize-Herbstmeister, musste in der Rückrunde bislang aber deutlich abreißen lassen. Auch Leuscheid dürfte mit dem Abstieg in dieser Spielzeit nichts mehr zu tun haben. Aktuell ist der SVL sechs Punkte hinter Merl – mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Slobodan Kresovic den inoffiziellen Titel des besten Aufsteigers noch einmal angreifen.

Die weiteren Spiele des 20. Spieltags

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr TuS Buisdorf TuS Buisdorf VfR Hangelar VfR Hangelar 15:15 PUSH

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